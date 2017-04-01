«Безумно красивая женщина»: Гела Месхи о встрече с Екатериной Климовой

29 марта на Первом канале состоялась премьера 12-серийной драмы «Волчье солнце» с Екатериной Климовой и Гелой Месхи в главных ролях. Актеры стали гостями шоу «Вечерний Ургант», где рассказали о судьбоносной встрече на съемках сериала, в результате которой у них родилась дочь.
Гела и Екатерина познакомились на площадке «Волчьего сердца», и по словам Гелы, он молниеносно влюбился и норовил поцеловать Екатерину вне очереди.
«Нас вызвали на пробы. Я увидел впервые Катю на пробах и сразу впал в ступор, в зажим, потому что безумно красивая женщина. Мало того, что талантливая, так еще и…просто меня колошматило... И я постоянно тянулся в сцене целоваться, хотя Беата (героиня Климовой - прим. ред.) должна была целовать моего персонажа…Режиссер кричал все время «Стоп, Гела! Куда ты тянешься? Убери свои губы!»
На вопрос Урганта, как Гела сделал предложение Екатерине, актер рассказал полную романтических клише и непредвиденных обстоятельств историю.
«Мы поехали в Нью-Йорк. Катя никогда не была там, я хотел ее поразить. Поразил, да…Мы приехали в Нью-Йорк, была ужасная погода, минус 40. Наши чемоданы потерялись где-то, то есть не было вещей вообще. И мы жили рядом с музеем Гугенхайма, и там был Центральный Парк, по которому мы гуляли. И рикша сказал нам, что вот этот мостик, на нем все делают предложения. И я, недолго думая, встал на колено и сделал предложение. Второй раз я сделал предложение уже во Франции, в Париже, на Эйфелевой башне».
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