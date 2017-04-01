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Джигурда выставил на аукцион свои волосы

1 апреля
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1 апреля 2017
Судя по всему, Никита Джигурда на пороге банкротства. Актеру пока что не удалось отсудить право на получение наследства покойной Людмилы Браташ - судебные разбирательства затянулись и повлекли за собой издержки. Впрочем, актер продолжает настаивать на том, что правда на его стороне, и грозится покарать "мафию", состоящую из родной сестры покойной и ее бывшего водителя. Ко всему прочему, на артиста в последние пару месяцев свалилось много проблем: развод с Мариной Анисиной и лишение финансовой поддержки с ее стороны (по настоянию адвоката Анисиной Сергея Жорина, артист был вынужден вернуть жене даже шубу), перенесенный микроинсульт и лишение гражданства ДНР.

Джигурда выставил на аукцион свои волосы

После всех этих событий актер решил переосмыслить свою жизнь, и, по его словам, «очиститься и переродиться».
«Моя нынешняя сущность постепенно отторгает земное - и волосы первые в этом списке».
Чтобы шикарная шевелюра Джигурды не пропадала зря, он выставил ее на аукцион, в надежде, что найдется фанат, который назовет высокую цену. Об этом актер в своеобразной стихотворной манере сообщил в Твиттере, добавив, что с радостью продаст волосы Федору Бондарчуку.
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Джигурда выставил на аукцион свои волосы фотографии
Джигурда выставил на аукцион свои волосы фотографии
Джигурда выставил на аукцион свои волосы фотографии
Джигурда выставил на аукцион свои волосы фотографии
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обсуждение >>
№ 8
Ярссир (Николаев)   3.04.2017 - 00:15
Почём скальп для народа?!?Оборотень читать далее>>
№ 7
Анна Ан. (Москва)   2.04.2017 - 22:04
Шут гороховый. Жалко его детей(( читать далее>>
№ 6
В.в.е (Белебей)   2.04.2017 - 13:37
С 1 апреля)))) читать далее>>
№ 5
Stephanie (Кемерово)   1.04.2017 - 23:00
Надеюсь, волосы с головы... читать далее>>
№ 4
Эмили Стивенс   1.04.2017 - 15:13
Да ему с короткой стрижкой в сто раз лучше будет! читать далее>>
Всего сообщений: 7
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