Джигурда выставил на аукцион свои волосы

Судя по всему, Никита Джигурда
на пороге банкротства. Актеру пока что не удалось отсудить право на получение наследства покойной Людмилы Браташ - судебные разбирательства затянулись и повлекли за собой издержки. Впрочем, актер продолжает настаивать на том, что правда на его стороне, и грозится покарать "мафию", состоящую из родной сестры покойной и ее бывшего водителя. Ко всему прочему, на артиста в последние пару месяцев свалилось много проблем: развод с Мариной Анисиной
и лишение финансовой поддержки с ее стороны (по настоянию адвоката Анисиной Сергея Жорина
, артист был вынужден вернуть жене даже шубу), перенесенный микроинсульт и лишение гражданства ДНР.
После всех этих событий актер решил переосмыслить свою жизнь, и, по его словам, «очиститься и переродиться»
.
«Моя нынешняя сущность постепенно отторгает земное - и волосы первые в этом списке».
Чтобы шикарная шевелюра Джигурды не пропадала зря, он выставил ее на аукцион, в надежде, что найдется фанат, который назовет высокую цену. Об этом актер в своеобразной стихотворной манере сообщил в Твиттере, добавив, что с радостью продаст волосы Федору Бондарчуку
.
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