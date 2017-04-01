Александр Петров борется с «Синдромом самозванца»

За последние пару лет Александр Петров
стал одним из самых востребованных российских актеров. Год только начался, а Александр отметился уже в десятке проектов, среди которых сериалы «Гоголь»
, «Мата-Хари»
, второй сезон «Полицейского с Рублевки»
, «Закон каменных джунглей - 2»
и гуманистическая фантастически-философская притча Федора Бондарчука «Притяжение»
.
Однако успех не вскружил Александру голову, как этого можно было ожидать. Актер откровенно рассказал в интервью порталу «Женский день»
о борьбе с так называемым «Синдромом самозванца» - психологическим явлением, при котором человек не может адекватно оценивать свои способности и успех
. Люди, страдающие этим синдромом, думают, что не заслуживают достигнутого успеха, который, по их мнению, является чистой удачей. В том числе, их преследует страх, что они всех обманывают, и их обман вот-вот раскроется. Александр не первый актер, страдающий этим синдромом - Эмма Уотсон
, Кейт Уинслет
и Натали Портман
ранее признавались, что сталкивались с этой проблемой.
Актер рассказал о том, что впервые ощущение незаслуженного успеха появилось у него, когда его вырезали из фильма «Ледокол»
, в котором он сыграл эпизодическую роль - одного из членов экипажа.
«Я вроде бы понимаю, что всё дело в хронометраже, и роль и так была незначительной, но…это обидно. Обидно, что вырезали именно меня, хотя там была массовка из нескольких десятков актеров - выбор был».
Ситуация усугубилась, когда Петрова вырезали еще из трех фильмов: «Викинг»
, «Время первых»
и «Рай»
. Во всех трех фильмах Александр сыграл эпизодические роли, но его работа не попала в окончательный монтаж, так же как и имя актера - в титры.
«Я чувствую, что мне как будто необходимо доказать, прежде всего, самому себе, что я действительно хорош. Поэтому я компенсирую эти "потери" работой в десятках других проектах, ставлю перед собой цели - быть лучше, не пасовать перед сложными задачами, выбирать роли, которые требуют от меня полного перевоплощения. Это одна из причин, по которой я согласился на роль Гоголя в сериале «Гоголь»...Мне понадобилось какое-то время, чтобы понять, что мои сомнения ложны, и мне необходима помощь специалиста. Хорошо, что меня вовремя поддержали друзья и близкие и объяснили, что со мной происходит. Очень важно прорабатывать такие моменты, и чем быстрее, тем лучше, иначе рано или поздно эти сомнения заведут тебя в тупик».
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