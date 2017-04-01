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Александр Петров борется с «Синдромом самозванца»

1 апреля
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1 апреля 2017
За последние пару лет Александр Петров стал одним из самых востребованных российских актеров. Год только начался, а Александр отметился уже в десятке проектов, среди которых сериалы «Гоголь», «Мата-Хари», второй сезон «Полицейского с Рублевки», «Закон каменных джунглей - 2» и гуманистическая фантастически-философская притча Федора Бондарчука «Притяжение».

Александр Петров борется с «Синдромом самозванца»

Однако успех не вскружил Александру голову, как этого можно было ожидать. Актер откровенно рассказал в интервью порталу «Женский день» о борьбе с так называемым «Синдромом самозванца» - психологическим явлением, при котором человек не может адекватно оценивать свои способности и успех. Люди, страдающие этим синдромом, думают, что не заслуживают достигнутого успеха, который, по их мнению, является чистой удачей. В том числе, их преследует страх, что они всех обманывают, и их обман вот-вот раскроется. Александр не первый актер, страдающий этим синдромом - Эмма Уотсон, Кейт Уинслет и Натали Портман ранее признавались, что сталкивались с этой проблемой.

Актер рассказал о том, что впервые ощущение незаслуженного успеха появилось у него, когда его вырезали из фильма «Ледокол», в котором он сыграл эпизодическую роль - одного из членов экипажа.

Александр Петров борется с «Синдромом самозванца»

«Я вроде бы понимаю, что всё дело в хронометраже, и роль и так была незначительной, но…это обидно. Обидно, что вырезали именно меня, хотя там была массовка из нескольких десятков актеров - выбор был».
Ситуация усугубилась, когда Петрова вырезали еще из трех фильмов: «Викинг», «Время первых» и «Рай». Во всех трех фильмах Александр сыграл эпизодические роли, но его работа не попала в окончательный монтаж, так же как и имя актера - в титры.
«Я чувствую, что мне как будто необходимо доказать, прежде всего, самому себе, что я действительно хорош. Поэтому я компенсирую эти "потери" работой в десятках других проектах, ставлю перед собой цели - быть лучше, не пасовать перед сложными задачами, выбирать роли, которые требуют от меня полного перевоплощения. Это одна из причин, по которой я согласился на роль Гоголя в сериале «Гоголь»...Мне понадобилось какое-то время, чтобы понять, что мои сомнения ложны, и мне необходима помощь специалиста. Хорошо, что меня вовремя поддержали друзья и близкие и объяснили, что со мной происходит. Очень важно прорабатывать такие моменты, и чем быстрее, тем лучше, иначе рано или поздно эти сомнения заведут тебя в тупик».
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фотографии >>
Александр Петров борется с «Синдромом самозванца» фотографии
Александр Петров борется с «Синдромом самозванца» фотографии
Александр Петров борется с «Синдромом самозванца» фотографии
Александр Петров борется с «Синдромом самозванца» фотографии
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обсуждение >>
№ 10
Irdy (Ростов-на-Дону)   1.04.2017 - 23:56
... считаете, много детей планирует? читать далее>>
№ 9
Jack-vorobei   1.04.2017 - 23:27
С 1 апреля Вас! читать далее>>
№ 8
atom   1.04.2017 - 22:06
... 1.Сия великая тайна есть. 2.Впрок читать далее>>
№ 7
Бирюз@ (Питер)   1.04.2017 - 21:46
Я помню, на одном из Оскаров так же троллили Джуда Лоу, который снялся в тот год в восьми проектах, где можно и нельзя, ржал весь зал. Но Лоу нужно было платить алименты на жену и четверых детей. Кого... читать далее>>
№ 6
Николай Гоголь (Петербург)   1.04.2017 - 20:40
... Я, как мог, старался забыть эти полные сомнений времена. А они всю подноготную выпотрошили. А Петров или Безруков - это дело десятое. читать далее>>
Всего сообщений: 8
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