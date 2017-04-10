«Мне очень повезло, что я развелся»: Эштон Катчер о становлении характера

В минувшую субботу Эштон Катчер
получил награду Robert D. Ray Pillar Character Award (основанную 38-м губернатором штата Айова Робертом Рейем) как «образец для подражания» за свою благотворительную деятельность. Актер выступил с благодарственной речью в Университете Дрейка в своем родном городе Де-Мойн, штат Айова, в которой успел высказаться о слухах, сопровождавших его развод с Деми Мур
, своем брате Майкле и своих ошибках. Речь актера получилась невероятно эмоциональной. Когда Катчер дошел до перечисления случаев, в которых закалялся его характер, можно было подумать, что он призывает соотечественников идти войной против пришельцев.
Катчер признался, что сомневался в том, что ему стоит принять награду, так как он совершил немало ошибок в жизни, что, в его понимании, плохо сочетается с наградой «образец для подражания». Актер упомянул, что был арестован в 18-летнем возрасте за незаконное проникновение в школу, и кушал псилоцибиновые грибы.
«Также я, наверное, первый человек, получивший эту награду несмотря на то, что около пяти лет назад мое имя склоняли со словом «изменник» на страницах всех желтых изданий».
Прежде чем написать речь, 39-летний Эштон погуглил информацию о том, в каком возрасте человек достигает пика развития чего бы то ни было.
«Я узнал, что пик умственных способностей человека приходится на 18 лет. Что ж, я тогда ел грибы, я упустил свои возможности. В 22 года человек достигает пика своей способности запоминать имена людей. А в 32 - пик запоминания лиц. Так что я даже не узнаю вас, когда увижу еще раз. Но во всем этом графике «пиков» не было ни слова о характере. Это заставило меня призадуматься. Невозможно тут достичь какого-то пика, потому ты не перестаешь "строить" свой характер в какой-то определенный момент. Это никогда не закончится…Я пытался понять, в чем разница между личностью и характером. Личность - это то как ты себя преподносишь, а характер - это ты и в светлые и в самые темные моменты своей жизни. Характер проявляется, когда ты идешь со своим братом из школы, и какой-то мальчишка бьет тебя по затылку, потому что ему хочется подраться с твоим братом, а ты говоришь «Нет, ты не будешь трогать моего брата». Характер закаляется, когда все эти журналы рвут тебя на части за что-то, что ты может сделал, а может и не сделал, и тебе приходится выходить на публику и продолжать вести себя как ни в чем не бывало, зная, что все смотрят на тебя так, как будто ты изменник. Характер закаляется, когда ты попадаешь в тюрьму за незаконное проникновение в школу, и все в городе знают об этом. И ты натягиваешь козырек бейсболки пониже на глаза, стараясь, чтобы никто не увидел, что ты глупый и что ты совершил идиотский проступок, но не потому что ты плохой ребенок, а потому что ты просто сделал плохой выбор».
Эмоции переполнили Катчера до краев и застряли где-то по пути к микрофону, когда речь зашла о его брате-близнеце Майкле, который родился с церебральным параличом, перенес в детстве операцию по пересадке сердца и по всем пргнозам не должен был дожить до подросткового возраста.
«Видите ли, я везунчик. У меня есть брат-близнец. И с момента моего появления на свет, я должен был делиться с ним всем. Днями рождениями, Рождеством, спальней, одеждой, всем, что у меня в этом мире было. И я не знал, что можно жить как-то по-другому. Потому что у меня всегда был мой брат. Мой брат родился с церебральным параличом, и он научил меня тому, что любить людей - это не выбор. И что люди на самом деле не рождены равными. Конституция нам врет. Мы не рождены равными. Мы невероятно неравны по отношению друг к другу: наши возможности, то, что мы можем делать, что мы видим. Но у всех нас равные возможности любить друг друга. И мой брат научил меня этому. Я много лет переживал из-за этого, из-за нашего неравенства, но когда я вырос, он научил меня понимать, что у него есть таланты, которых у меня нет. И что каждый раз, когда я чувствую к нему жалость, я умаляю его достоинства.
Но мне повезло не только в этом. Мне повезло иметь обоих родителей, которые любили меня, заботились обо мне, поддерживали…Мне ужасно повезло, что я терпел неудачи одну за другой. Мне повезло оказаться в тюрьме в 18 лет, потому что я понял, что никогда не захочу снова туда попасть. Мне очень повезло, что я развелся. Потому что я прочувствовал на себе влияние этого, сколько потерь с этим сопряжено, сколько любви. И я, наконец, посмотрел на развод своих родителей под другим углом и понял их. Мне повезло пройти через потерю бизнеса. Я понял, каково это, и усвоил урок. И одна вещь, которую я понял относительно влияния на формирование характера - неважно победил ты или проиграл. Важно, как ты учишься на своих ошибках, и как ты воспринимаешь мир. Потому что жизнь не случается с тобой, она случается для тебя - каждый раз»
.
Закругляясь, Катчер дрожащим голосом упомянул Милу Кунис
и детей.
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