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Судзиловская усыновила цыгана

12 апреля
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12 апреля 2017
На днях в московском кинотеатре «Синема Люкс Времена года» прошла премьера фильма Натальи Меркуловой («Интимные места») «Яна+Янко» - драмеди о редакторше глянца (Олеся Судзиловская), которая усыновляет детдомовского цыгана Янко.
Премьеру фильма посетили Олеся Судзиловская, Максим Виторган, Алиса Гребенщикова, Александр Ревва, Артем Ткаченко, Ксения Собчак, «Главный Я» отечественной эстрады Филипп Киркоров и, внезапно, Александр Буйнов.

Филипп Киркоров и Ксения Собчак

Олеся Судзиловская

Александр Буйнов

Максим Виторган и Ксения Собчак

«Яна+Янко» в прокате с 13 апреля.
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