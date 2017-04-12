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12 апреля 2017
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Судзиловская усыновила цыгана
Судзиловская усыновила цыгана
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12 апреля 2017
На днях в московском кинотеатре «Синема Люкс Времена года» прошла премьера фильма
Натальи Меркуловой
(
«Интимные места»
)
«Яна+Янко»
- драмеди о редакторше глянца (
Олеся Судзиловская
), которая усыновляет детдомовского цыгана Янко.
Премьеру фильма посетили
Олеся Судзиловская
,
Максим Виторган
,
Алиса Гребенщикова
,
Александр Ревва
,
Артем Ткаченко
,
Ксения Собчак
, «Главный Я» отечественной эстрады
Филипп Киркоров
и, внезапно,
Александр Буйнов
.
«Яна+Янко»
в прокате с 13 апреля.
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