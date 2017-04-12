Блейк Лайвли назвала собаку в честь шоссе

Блейк Лайвли сыграла с дизайнером Майклом Корсом в игру «Правда или ложь». Правила игры простые: игрок говорит о себе какой-нибудь факт, а соперник пытается угадать, правда это или ложь.
В ходе игры выяснилось, что Блейк впервые поцеловалась в 16 лет на съемочной площадке, а в подростковые годы была влюблена в Дэвида Леттермана (а вовсе не в Тома Хэнкса). Сейчас актриса счастлива замужем за Райаном Рейнольдсом – о нем Лайвли также вспомнила забавную историю. В роддоме он пел жене известную песню Let's Get It On Марвина Гэйя, чтобы отвлечь ее от неприятных ощущений. «Мой врач так смеялся, когда услышал его пение, я боялась, что он уронит нашего ребенка» - вспоминает Лайвли.
А вот еще один факт, в который Майкл Корс не смог поверить: первую собаку Блейк звали «405», по номеру шоссе, где ее семья нашла пса и взяла к себе домой. Майкл сказал, что у него был кот, которого звали 711 (Сэвен Элевэн) в честь супермаркета, в котором его нашли.
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