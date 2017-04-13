Василий Степанов выбросился из окна

Еще в конце прошлого года казалось, что у звезды «Обитаемого острова» Василия Степанова
потихоньку налаживается жизнь. Актер вроде бы справился с депрессией
и вернулся к работе в кино
.
Но 13 апреля в СМИ появилась информация о том, что 10 апреля 31-летний Василий пытался свести счеты с жизнью, выпав из окна квартиры жилого дома, расположенного на западе Москвы. Получившего множественные переломы актера обнаружили соседи. По их словам, Василий выпал сам, никто его не толкал. Впрочем, Василий и не отрицает эти свидетельства. В комментарии порталу Life Степанов заявил, что падение не было случайностью.
«Да, я упал, это не было случайностью. И меня никто не толкал... Сейчас у меня всё хорошо, наложили гипс и отпустили домой. Только жаль, что людей со съёмками подвёл, сорвал сроки».
По словам брата Василия, травмы были не очень серьезными, поэтому актер в тот же день, 10 апреля вернулся из больницы домой. Но уже вечером следующего дня Василий вызвал скорую помощь, жалуясь на боль в груди. Прибывшие на место фельдшеры отметили, что актер ведет себя странно, и сказали, что Василию нужна помощь психиатра.
По слухам, это уже не первая безуспешная попытка самоубийства. В январе актер попал в больницу с поврежденным позвоночником, поскользнувшись на льду. Сейчас уже лед превратился в козырек дома, на который актер якобы приземлился во время первой попытки выброситься из окна. На данный момент актер госпитализирован в психиатрическую больницу им. Алексеева.
обсуждение >>