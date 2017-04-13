Над Шайей ЛаБафом издеваются жители Финляндии

Шайя ЛаБаф
продолжает радовать жителей планеты Земля своими высокохудожественными задумками. На этот раз Шайя на месяц уединился в хижине в Лапландии. В рамках затяжного перфоманса #ALONETOGETHER («одинокиевместе») актер и его сподвижники Люк Тернер и Настя Рёнкко сидят в трех разных хижинах перед камерами, которые транслируют их задумчивые лица в Музее современного искусства в Хельсинки.
Праздношатающиеся могут посетить музей, увидеть стрим и пообщаться с художниками внутри специально оборудованной хижины на территории музея. Художники могут коммуницировать с внешним миром только посредством текстовых сообщений.
Последний перфоманс ЛаБафа #ОнНасНеРазделит, посвященный недовольству актера исходом выборов в США, свернули на четыре года раньше положенного срока
, несмотря на попытки актера сохранить перфоманс с помощью "переездов".
Естественно, актера быстро затроллили местные пользователи 4chan. ЛаБаф уже демонстрирует признаки нетерпения по отношению к тем, кто издевается над его арт-проектом. Вчера актер разразился затяжной диффамацией о том, что пользователи 4chan и 8chan не в состоянии найти себе женщин, в связи с чем их сексуальная фрустрация выливается в формирование фашистской идеологии. Один из посетителей музея транслировал эту чудную встречу в Перископе
.
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