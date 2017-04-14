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Сильвестр Сталлоне хочет заработать на фильме 20-летней давности

14 апреля
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14 апреля 2017
Сильвестр Сталлоне подал судебный иск на кинопрокатную компанию Warner Bros, которую обвинил в финансовых махинациях с лентой «Разрушитель».

Сильвестр Сталлоне хочет заработать на фильме 20-летней давности

Актер, сыгравший в фильме главную роль, требует от прокатчиков выплаты 15 процентов от кассовых сборов картины – такие условия были в его контракте. Сталлоне посчитал, что лента собрала 160 миллионов долларов. А вот Warner Bros утверждают, что фильм с бюджетом в 57 миллионов долларов в прокате и вовсе не окупился.
Однако Сильвестр намерен добиться справедливого суда и убежден, что его инициатива вдохновит и других актеров требовать финансовой прозрачности от дистрибьюторов.
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Сильвестр Сталлоне хочет заработать на фильме 20-летней давности фотографии
Сильвестр Сталлоне хочет заработать на фильме 20-летней давности фотографии
Сильвестр Сталлоне хочет заработать на фильме 20-летней давности фотографии
Сильвестр Сталлоне хочет заработать на фильме 20-летней давности фотографии
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