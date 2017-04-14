Шарлиз Терон призналась, что сидела на сайте знакомств

Шарлиз Терон
ответила на вопросы о личной жизни в телешоу американской ведущей Эллен ДеДженерес
. Два года назад Терон рассталась с Шоном Пенном
и сейчас свободна от романтических отношений. Но смеха ради однажды села с подругой просматривать профили парней на сайте-знакомств. «Это было очень неловко - начинать разговор с ними, такие беседы лишены естественности, ведь люди изо всех сил стараются понравиться тебе; я этого не понимаю»
- призналась актриса.
Шарлиз также прокомментировала поцелуй с Вином Дизелем
в новой, восьмой части «Форсажа»
: «Я играю безумную девушку в этой картине. Герою Вина нравится героиня Мишель Родригес, а я набрасываюсь на него с поцелуем, держа его лицо рукой. Вин сказал, это был один из лучших поцелуев в его жизни»
.
Актриса воспитывает двух приемных детей, 6-летнего Джексона и 2-летнюю Огуст. Она рассказала немного и о них: «Самая большая радость – это видеть то, как они любят друг друга, просто так, ни за что. Хорошо приходить в дом, где тебя встречают дети, они научили меня не беспокоиться по пустякам»
- поделилась Терон.
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