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Шарлиз Терон призналась, что сидела на сайте знакомств

14 апреля
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14 апреля 2017
Шарлиз Терон ответила на вопросы о личной жизни в телешоу американской ведущей Эллен ДеДженерес. Два года назад Терон рассталась с Шоном Пенном и сейчас свободна от романтических отношений. Но смеха ради однажды села с подругой просматривать профили парней на сайте-знакомств. «Это было очень неловко - начинать разговор с ними, такие беседы лишены естественности, ведь люди изо всех сил стараются понравиться тебе; я этого не понимаю» - призналась актриса.

Шарлиз Терон призналась, что сидела на сайте знакомств

Шарлиз также прокомментировала поцелуй с Вином Дизелем в новой, восьмой части «Форсажа»: «Я играю безумную девушку в этой картине. Герою Вина нравится героиня Мишель Родригес, а я набрасываюсь на него с поцелуем, держа его лицо рукой. Вин сказал, это был один из лучших поцелуев в его жизни».

Шарлиз Терон призналась, что сидела на сайте знакомств

Актриса воспитывает двух приемных детей, 6-летнего Джексона и 2-летнюю Огуст. Она рассказала немного и о них: «Самая большая радость – это видеть то, как они любят друг друга, просто так, ни за что. Хорошо приходить в дом, где тебя встречают дети, они научили меня не беспокоиться по пустякам» - поделилась Терон.
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Шарлиз Терон призналась, что сидела на сайте знакомств фотографии
Шарлиз Терон призналась, что сидела на сайте знакомств фотографии
Шарлиз Терон призналась, что сидела на сайте знакомств фотографии
Шарлиз Терон призналась, что сидела на сайте знакомств фотографии
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