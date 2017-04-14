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Дубль два: Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек разводятся

14 апреля
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14 апреля 2017
Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек все-таки разводятся. В четверг актеры подали официальные документы на расторжение брака.

Дубль два: Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек разводятся

Почти два года назад, в июне 2015 года пара объявила о расставании после 10 лет брака. В феврале 2017 года появилась новость о том, что Гарнер подала на развод, но уже в марте СМИ сообщали о том, что актриса отозвала документы. Инсайдеры утверждают, что ни о каком сохранении брака речи не шло - актеры тянули время, потому что не могли договориться об условиях опеки, но не хотели выводить обсуждение этого вопроса на уровень судебных разбирательств. Что ж, видимо, договорились.
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Дубль два: Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек разводятся фотографии
Дубль два: Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек разводятся фотографии
Дубль два: Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек разводятся фотографии
Дубль два: Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек разводятся фотографии
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