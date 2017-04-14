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Блеск и нищета красных дорожек: Филипп Киркоров, Ксения Собчак и Брэд Питт

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15 апреля 2017
В этом выпуске будет очень много Ксении Собчак, Максима Галкина и Филиппа Киркорова.

Филипп Киркоров

Но не будем забегать вперед.

5 апреля в Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма «Затерянный город Z», которую посетили исполнители главных ролей Сиенна Миллер, Чарли Ханнэм и Роберт Паттинсон.

Сиенна Миллер

Чарли Ханнем

Однако все внимание СМИ было приковано к исхудавшему и постаревшему Брэду Питту, чей внешний вид наводит на мысли о тяжелых последствиях развода с Анджелиной Джоли. Питт, впрочем, не сидел всё это время у окна, с грустью вглядываясь вдаль. Актер занялся скульптурой и провел месяц в мастерской своего друга, скульптора Томаса Хаусиго, работая над каким-то экспонатом.

Брэд Питт

Брэд Питт

6 апреля журнал Hello! устроил в Москве вечеринку Visions of summer. Светлана Бондарчук, являющаяся бессменным главным редактором издания, лично встречала именитых гостей: Елену Летучую, Анну Чурину и тех самых трофейных жен светских львиц, к именам которых гугл автоматически в строке поиска добавляет слово "муж".

Светлана Бондарчук

Анна Чурина

Елена Летучая

А в это же время в Калифорнии в ресторане Giorgio Bald можно было ослепнуть от собравшегося созвездия. Это была вечеринка Chanel по случаю запуска линейки сумок Gabrielle, посвященной самой Коко Шанель. Среди гостей вечера были замечены Кети Перри, Тереза Палмер, Лили Коллинз и дочь Сильвестра Сталлоне Систин Сталлоне.

Тереза Палмер

Лили Коллинз

Систин Сталлоне

7 апреля состоялся четвертый ежегодный благотворительный гала-вечер Unite4:Humanity, организованный при поддержке журнала Variety. Среди гостей вечера были Эмбер Хёрд, Кара Делевинь и Пола Абдул.

Эмбер Херд

Кара Делевинь

Пола Абдул

Пола Абдул

9 апреля в Государственном Кремлевском дворце состоялось танцевальное шоу по случаю 30-летнего юбилея балета Аллы Духовой «Todes». Ведущими концерта были Филипп Киркоров и его экс-падчерица Кристина Орбакайте.
Филипп выступил с номером, появившись на сцене в белоснежном костюме и короне с перьями. И тут стало очевидно, на кого ориентируется «Главный Я» отечественной поп-сцены, откуда он черпает вдохновение, создавая свой неповторимый стиль «Киркорокко».

Филипп Киркоров

Из архивов ослепительного Владзи Валентино Либераче, конечно же.

Либераче

Либераче

А вот, например, уже более скромный по всем приметам кэжуал с того же концерта.

Блеск и нищета красных дорожек: Филипп Киркоров, Ксения Собчак и Брэд Питт

Что будет, если скрестить морскую колдунью Урсулу с Русалочкой из одноименного диснеевского мультика? Лолита Милявская.

Лолита Милявская

Образ Валерии наводит на мысли о средневековой Вероне.

Валерия

Блеск и нищета красных дорожек: Филипп Киркоров, Ксения Собчак и Брэд Питт

Кристина Орбакайте, как всегда, элегантна.

Кристина Орбакайте

А Надежда Бабкина верна традициям. До такой степени, что это уже начинает напоминать коллекции Kenzo.

Надежда Бабкина

Кто куда, а Максим Галкин - в кабаре!

Максим Галкин

10 апреля в театре им. Моссовета прошла церемония вручения ежегодной национальной детской премии «Главные герои» - наш ответ премии Nickelodion Kids' Choice Awards, где премия присуждается на основе голосования среди детей от 6 до 15 лет.
Лауреатами премии стали телеведущие, музыкальные исполнители, актеры и, в общем, все, кто мелькает с той или иной повесткой в медиа пространстве.
Властителями детских сердец в различных категориях оказались «Смешарики. легенда о золотом драконе», тв-шоу «Лучше всех!», актер Марк Богатырев и актриса Мария Ильюхина.
Среди гостей премии были Ксения Собчак и Максим Виторган (проще упомянуть, где они не были на прошлой неделе).

Ксения Собчак и Максим Виторган

Максим Галкин маленькими, но уверенными шажочками продвигается в сторону Киркорокко. Все начинается именно со злосчастных пайеток, Максим!

Максим Галкин

Лиза Арзамасова пришла на детскую премию в милом старушечьем платье.

Лиза Арзамасова

Так же на премии были Анна Михалкова, Александр Олешко, Валерия Ланская, Семен Трескунов, Маруся Зыкова, Наталья Синдеева, Павел Деревянко и другие.

Маруся Зыкова с дочерью

Анна Михалкова

Марк Богатырев

11 апреля в парижском Лувре состоялась презентация новой коллаборации французского модного дома Louis Vuitton и американского художника Джеффа Кунса. Задумка Кунса еще ужаснее, чем вишенки Марка Джейкобса, дополнявшие традиционный паттерн бренда. Теперь на кожаные изделия будут нанесены репродукции картин знаменитых художников. А чтоб владелец такой сумки не забыл, кого именно ему следует благодарить за такой интересный дизайн, имена художников крупным шрифтом написаны поверх картин.

Блеск и нищета красных дорожек: Филипп Киркоров, Ксения Собчак и Брэд Питт

Презентацию провели в формате выставки - все-таки на поверхности сумок нетленки Тициана, Да Винчи, Рубенса и Ван Гога. Выбор локации тоже объясним, в конце концов, Мона Лиза улыбается всем подряд в одном из залов Лувра. На мероприятие слетелись звезды первой величины. Дженнифер Энистон с Джастином Теру, Кейт Бланшетт, Катрин Денев, Хлое Севиньи, Наталья Водянова с мужем, Леа Сейду и многие другие.

Джастин Теру и Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон

Кейт Бланшетт

Хлое Севиньи

Наталья Водянова с мужем

Леа Сейду

Не обошлось без недоразумений. Ботильоны на Мишель Уильямс, перетягивающие на себя весь этот воздушно-комбинашный образ. И похожая на овечью шкуру пелеринка Дженнифер Коннелли, которая никак не вяжется с платьем, которое, в свою очередь, никак не вяжется с геометрическими ботильонами.

Мишель Уильямс

Дженнифер Коннелли

12 апреля в одном из московских ресторанов прошел гала-ужин МУЗ-ТВ, на котором были объявлены номинанты на ежегодную премию телеканала. Вечер дал старт голосованию за номинантов «Премии МУЗ-ТВ 2017», ведущими которой будут вездесущая Ксения Собчак, Максим Галкин, Лера Кудрявцева и Дмитрий Нагиев.
В принципе, список гостей ужина примерно тот же, что и всегда. Нас интересуют только Максим и Филипп.

Пароль «Оксфорды, а не броги».

Филипп Киркоров

Максим Галкин

Но самое-то главное! В номинации "Прорыв года" в этом году оказалась начинающая певица (в прошлом актриса, журналистка и писатель) Ольга Бузова - наша Бейонсе! Мы ничего не будем говорить, просто взгляните на наряд Ольги. Он очень интересный.

Ольга Бузова

Погодите-ка, но как же так? Максим и Филипп есть, а где же Ксения Собчак? А Ксения в тот вечер не смогла разорваться на части и посетила только персональную выставку художника Михаила Блинова «Стратосфера».

Ксения Собчак

Там же побывали Андрей Малахов и Полина Аскери.

Андрей Малахов

Полина Аскери

В Лос-Анджелесе тем временем прошла премьера фильма «Обещание», которую посетили Шер, Орландо Блум, Нина Добрев, Кристиан Бейл и Розанна Аркетт.

Кристиан Бейл и Сиби Блэйзик

Нина Добрев

Розанна Аркетт

Шер

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