Блеск и нищета красных дорожек: Филипп Киркоров, Ксения Собчак и Брэд Питт

В этом выпуске будет очень много Ксении Собчак
, Максима Галкина
и Филиппа Киркорова
.
Но не будем забегать вперед.
5 апреля в Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма «Затерянный город Z»
, которую посетили исполнители главных ролей Сиенна Миллер
, Чарли Ханнэм
и Роберт Паттинсон
.
Однако все внимание СМИ было приковано к исхудавшему и постаревшему Брэду Питту
, чей внешний вид наводит на мысли о тяжелых последствиях развода с Анджелиной Джоли
. Питт, впрочем, не сидел всё это время у окна, с грустью вглядываясь вдаль. Актер занялся скульптурой и провел месяц в мастерской своего друга, скульптора Томаса Хаусиго, работая над каким-то экспонатом.
6 апреля журнал Hello! устроил в Москве вечеринку Visions of summer. Светлана Бондарчук
, являющаяся бессменным главным редактором издания, лично встречала именитых гостей: Елену Летучую
, Анну Чурину
и тех самых
трофейных жен
светских львиц, к именам которых гугл автоматически в строке поиска добавляет слово "муж".
А в это же время в Калифорнии в ресторане Giorgio Bald можно было ослепнуть от собравшегося созвездия. Это была вечеринка Chanel по случаю запуска линейки сумок Gabrielle, посвященной самой Коко Шанель. Среди гостей вечера были замечены Кети Перри
, Тереза Палмер
, Лили Коллинз
и дочь Сильвестра Сталлоне
Систин Сталлоне.
7 апреля состоялся четвертый ежегодный благотворительный гала-вечер Unite4:Humanity, организованный при поддержке журнала Variety. Среди гостей вечера были Эмбер Хёрд
, Кара Делевинь
и Пола Абдул
.
9 апреля в Государственном Кремлевском дворце состоялось танцевальное шоу по случаю 30-летнего юбилея балета Аллы Духовой «Todes». Ведущими концерта были Филипп Киркоров
и его экс-падчерица Кристина Орбакайте
.
Филипп выступил с номером, появившись на сцене в белоснежном костюме и короне с перьями. И тут стало очевидно, на кого ориентируется «Главный Я» отечественной поп-сцены, откуда он черпает вдохновение, создавая свой неповторимый стиль «Киркорокко».
Из архивов ослепительного Владзи Валентино Либераче, конечно же.
А вот, например, уже более скромный по всем приметам кэжуал с того же концерта.
Что будет, если скрестить морскую колдунью Урсулу с Русалочкой из одноименного диснеевского мультика
? Лолита Милявская
.
Образ Валерии
наводит на мысли о средневековой Вероне.
Кристина Орбакайте, как всегда, элегантна.
А Надежда Бабкина
верна традициям. До такой степени, что это уже начинает напоминать коллекции Kenzo.
Кто куда, а Максим Галкин
- в кабаре!
10 апреля в театре им. Моссовета прошла церемония вручения ежегодной национальной детской премии «Главные герои» - наш ответ премии Nickelodion Kids' Choice Awards, где премия присуждается на основе голосования среди детей от 6 до 15 лет.
Лауреатами премии стали телеведущие, музыкальные исполнители, актеры и, в общем, все, кто мелькает с той или иной повесткой в медиа пространстве.
Властителями детских сердец в различных категориях оказались «Смешарики. легенда о золотом драконе»
, тв-шоу «Лучше всех!», актер Марк Богатырев
и актриса Мария Ильюхина
.
Среди гостей премии были Ксения Собчак
и Максим Виторган
(проще упомянуть, где они не были на прошлой неделе).
Максим Галкин
маленькими, но уверенными шажочками продвигается в сторону Киркорокко. Все начинается именно со злосчастных пайеток, Максим!
Лиза Арзамасова
пришла на детскую премию в милом старушечьем платье.
Так же на премии были Анна Михалкова
, Александр Олешко
, Валерия Ланская
, Семен Трескунов
, Маруся Зыкова
, Наталья Синдеева
, Павел Деревянко
и другие.
11 апреля в парижском Лувре состоялась презентация новой коллаборации французского модного дома Louis Vuitton и американского художника Джеффа Кунса. Задумка Кунса еще ужаснее, чем вишенки Марка Джейкобса, дополнявшие традиционный паттерн бренда. Теперь на кожаные изделия будут нанесены репродукции картин знаменитых художников. А чтоб владелец такой сумки не забыл, кого именно ему следует благодарить за такой интересный дизайн, имена художников крупным шрифтом написаны поверх картин.
Презентацию провели в формате выставки - все-таки на поверхности сумок нетленки Тициана, Да Винчи, Рубенса и Ван Гога. Выбор локации тоже объясним, в конце концов, Мона Лиза улыбается всем подряд в одном из залов Лувра. На мероприятие слетелись звезды первой величины. Дженнифер Энистон
с Джастином Теру
, Кейт Бланшетт
, Катрин Денев
, Хлое Севиньи
, Наталья Водянова
с мужем, Леа Сейду
и многие другие.
Не обошлось без недоразумений. Ботильоны на Мишель Уильямс
, перетягивающие на себя весь этот воздушно-комбинашный образ. И похожая на овечью шкуру пелеринка Дженнифер Коннелли
, которая никак не вяжется с платьем, которое, в свою очередь, никак не вяжется с геометрическими ботильонами.
12 апреля в одном из московских ресторанов прошел гала-ужин МУЗ-ТВ, на котором были объявлены номинанты на ежегодную премию телеканала. Вечер дал старт голосованию за номинантов «Премии МУЗ-ТВ 2017», ведущими которой будут вездесущая Ксения Собчак
, Максим Галкин
, Лера Кудрявцева и Дмитрий Нагиев
.
В принципе, список гостей ужина примерно тот же, что и всегда. Нас интересуют только Максим и Филипп.
Пароль «Оксфорды, а не броги».
Но самое-то главное! В номинации "Прорыв года" в этом году оказалась начинающая певица (в прошлом актриса, журналистка и писатель) Ольга Бузова
- наша Бейонсе! Мы ничего не будем говорить, просто взгляните на наряд Ольги. Он очень интересный.
Погодите-ка, но как же так? Максим и Филипп есть, а где же Ксения Собчак
? А Ксения в тот вечер не смогла разорваться на части и посетила только персональную выставку художника Михаила Блинова «Стратосфера».
Там же побывали Андрей Малахов
и Полина Аскери
.
В Лос-Анджелесе тем временем прошла премьера фильма «Обещание»
, которую посетили Шер
, Орландо Блум
, Нина Добрев
, Кристиан Бейл
и Розанна Аркетт
.
обсуждение >>