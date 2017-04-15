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Бондарчук обещал помочь выбросившемуся из окна Василию Степанову

15 апреля
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15 апреля 2017
На днях стало известно, что Василий Степанов выбросился из окна квартиры на западе Москвы, в результате чего получил несколько переломов, но, к счастью, остался жив. На данный момент Василий находится в психиатрической больнице.

Неравнодушные к судьбе актера люди создали петицию на сайте change.org, обращаясь непосредственно к Бондарчуку с призывом помочь Степанову выкарабкаться из депрессии.

Бондарчук обещал помочь выбросившемуся из окна Василию Степанову

«Обращение к Федору Бондарчуку.

Уважаемый Фёдор! К Вам обращаются Ваши зрители, а также актеры и друзья Василия Степанова. Нам очень больно видеть как молодой и талантливый актёр, так полюбившийся всем после Вашего фильма «Обитаемый остров» буквально погибает на наших глазах. Молодой человек ещё не оправился от травмы позвоночника, как попал в новую беду: шагнул с пятого этажа. У парня тяжелейшая депрессия, ему требуется серьезное лечение, физическое и психологическое. Мы просим Вас от всей души, помогите ему пожалуйста. Вы одарили его славой, пожалуйста не дайте ему погибнуть под ее гнетом. Мы хотим вновь видеть Василия здоровым, счастливым и таким же красивым как мы увидели его в Вашем фильме. С уважением и надеждой,
Ваши зрители».

Бондарчук оперативно отреагировал, опубликовав на официальной странице кинокомпании Art Pictures в Инстаграме фотографию Василия с обещанием помочь.

«Дорогие зрители, уважаемые актеры и друзья Василия Степанова! Я сделаю все от меня зависящее, чтобы оказать поддержку Василию».
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Обитаемый островОбитаемый остров. Схватка

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Бондарчук обещал помочь выбросившемуся из окна Василию Степанову фотографии
Бондарчук обещал помочь выбросившемуся из окна Василию Степанову фотографии
Бондарчук обещал помочь выбросившемуся из окна Василию Степанову фотографии
Бондарчук обещал помочь выбросившемуся из окна Василию Степанову фотографии
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