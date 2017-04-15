Бондарчук обещал помочь выбросившемуся из окна Василию Степанову

На днях стало известно, что Василий Степанов выбросился из окна квартиры на западе Москвы
, в результате чего получил несколько переломов, но, к счастью, остался жив. На данный момент Василий находится в психиатрической больнице.
Неравнодушные к судьбе актера люди создали петицию на сайте change.org
, обращаясь непосредственно к Бондарчуку
с призывом помочь Степанову выкарабкаться из депрессии.
«Обращение к Федору Бондарчуку.
Уважаемый Фёдор! К Вам обращаются Ваши зрители, а также актеры и друзья Василия Степанова. Нам очень больно видеть как молодой и талантливый актёр, так полюбившийся всем после Вашего фильма «Обитаемый остров» буквально погибает на наших глазах. Молодой человек ещё не оправился от травмы позвоночника, как попал в новую беду: шагнул с пятого этажа. У парня тяжелейшая депрессия, ему требуется серьезное лечение, физическое и психологическое. Мы просим Вас от всей души, помогите ему пожалуйста. Вы одарили его славой, пожалуйста не дайте ему погибнуть под ее гнетом. Мы хотим вновь видеть Василия здоровым, счастливым и таким же красивым как мы увидели его в Вашем фильме. С уважением и надеждой,
Ваши зрители»
.
Бондарчук оперативно отреагировал, опубликовав на официальной странице кинокомпании Art Pictures в Инстаграме
фотографию Василия с обещанием помочь.
«Дорогие зрители, уважаемые актеры и друзья Василия Степанова! Я сделаю все от меня зависящее, чтобы оказать поддержку Василию».
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