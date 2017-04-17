«По-моему, лучшую водку Россия оставляет в стране»: Арми Хаммер о поездке в Москву

В рамках промо-тура фильма «Перестрелка»Арми Хаммерпосетил не только Москву, но и вечернее шоу Джимми Киммела, где рассказал о том, что с ним происходило в России. Хаммер отправился в студию Киммела, едва вернувшись из России. Джимми шутливо спросил, в курсе ли ФБР, где актер только что побывал.
На вопрос Киммела, как вообще Хаммеру было в России, актер рассказал о плотном графике работы с журналистами и о русской водке.
«Я работал. Общался с прессой…Мы прилетели в 11 вечера, а в 7 утра следующего дня мы начали работать, и работали весь день вплоть до премьеры фильма, которая состоялась вечером. Потом была премьера, а потом был ужин. На этом ужине я и попал в передрягу. Один из сотрудников компании «Вольга», которая прокатывает в России фильм «Перестрелка» говорит мне: «Ты проделал очень хорошую работу, пресса очень довольна, отличная премьера. Если хочешь «отравиться» - можно это устроить. Отпраздновать». И я такой: «Минутку, я просто хочу удостовериться в том, что мы правильно понимаем друг друга, и это не какие-то трудности перевода. Что?». И он мне: «Ну, хочешь выпить?». И я такой: «Да, вообще-то, я хотел бы бутылку водки, спасибо большое!». И вот она Россия. Я был в России несколько раз, и общий счет такой: Россия - 3, Арми - 0».
«Что же ты ел в России? Борщ?» - поинтересовался Киммел.
«Икру», - ответил актер. «Ну то есть, у них все есть. И борщ, и пироги, и икра. Но моя любимая русская еда, вероятно, водка. В какой-то момент она превратилась в еду».
На вопрос Киммела, отличается ли русская водка от американской, Хаммер ответил, что русская водка вне конкуренции.
«На сто процентов. Я не уверен, но, по-моему, лучшую водку Россия оставляет в стране…У них там есть водка «Белуга. Голд Лайн» и - это не реклама, но если они пришлют мне эту водку, я ее приму - так вот, если ее положить в морозилку на пару часов, то она на вкус становится как вода. И это опасно, потому что ты отправляешься на эти ужины, и это официальные ужины, ты должен туда пойти - это работа. И каждому присутствующему ставят стопку, которую наполняют ледяной водкой. Встает какой-нибудь человек, толкает речь вроде: «Мы хотим поблагодарить вас за то, что вы приехали, так много работали, мы так рады вас видеть бла-бла-бла - выпьем!». Ты выпиваешь, ставишь стопку, и тут моментально кто-то из-за твоего плеча ее вновь наполняет. Моя жена говорит: «Никто не пьет до дна, надо просто цедить ее потихоньку», но я думаю, что это для трусов….И так они продолжают все время подливать, и ты просто теряешь ощущение времени. Вот как в этот раз, когда мы покинули ресторан в 5 утра».
обсуждение >>