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Любовное письмо Хемингуэя к Марлен Дитрих оценили в 30 тысяч долларов

17 апреля
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17 апреля 2017
Письмо американского писателя Эрнеста Хемингуэя, в котором он признается в любви немецкой актрисе Марлен Дитрих, выставлено на торги и оценено в 30 000 американских долларов. Аукцион состоится 4 мая в Нью-Йорке.

Любовное письмо Хемингуэя к Марлен Дитрих оценили в 30 тысяч долларов

Хемингуэй познакомился с Дитрих в 1934 году. Их отношения, если судить по доступной общественности переписке, никогда не переходили границ дружбы, хоть писатель неоднократно и признавался актрисе в любви. Сама Дитрих называла это «дружеской любовью».

Письмо, выставленное на продажу, отправлено в августе 1952 года с Кубы, где на тот момент жил писатель.

«Я всегда люблю тебя и восхищаюсь тобой, и испытываю к тебе самые разные смешанные чувства», — говорится в послании.
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Марлен ДитрихЭрнест Хемингуэй

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Любовное письмо Хемингуэя к Марлен Дитрих оценили в 30 тысяч долларов фотографии
Любовное письмо Хемингуэя к Марлен Дитрих оценили в 30 тысяч долларов фотографии
Любовное письмо Хемингуэя к Марлен Дитрих оценили в 30 тысяч долларов фотографии
Любовное письмо Хемингуэя к Марлен Дитрих оценили в 30 тысяч долларов фотографии
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