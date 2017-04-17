Любовное письмо Хемингуэя к Марлен Дитрих оценили в 30 тысяч долларов

Письмо американского писателя Эрнеста Хемингуэя
, в котором он признается в любви немецкой актрисе Марлен Дитрих
, выставлено на торги и оценено в 30 000 американских долларов. Аукцион состоится 4 мая в Нью-Йорке.
Хемингуэй познакомился с Дитрих в 1934 году. Их отношения, если судить по доступной общественности переписке, никогда не переходили границ дружбы, хоть писатель неоднократно и признавался актрисе в любви. Сама Дитрих называла это «дружеской любовью».
Письмо, выставленное на продажу, отправлено в августе 1952 года с Кубы, где на тот момент жил писатель.
«Я всегда люблю тебя и восхищаюсь тобой, и испытываю к тебе самые разные смешанные чувства»
, — говорится в послании.
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