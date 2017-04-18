Роман Абрамович ходил по Большому

17 апреля московский бомонд разрывался между двумя мероприятиями: церемонией вручения премии «Самые стильные в России по версии журнала HELLO! — 2017» и премьерой новой производственной драмы Валерия Тодоровского «Большой»
, которая состоялась в Большом театре.
В центре сюжета - история провинциальной девушки Юли (Маргарита Симонова
), которая пытается покорить Большой. Если кто-то смотрел фильм «Черный лебедь»
, то не без труда догадается, что на пути к славе Юлю ожидают не только изнурительные репетиции, но и различные интриги.
Культурно просвещаться в Большой отправились Роман Абрамович
, Валерий Тодоровский, Ляйсан Утяшева, Владимир Познер
, Леонид Ярмольник
, Алиса Фрейндлих
, Ирина Розанова
, Иван Ургант
, Алексей Учитель
и многие-многие другие.
«Большой»
в прокате с 11 мая.
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