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Роман Абрамович ходил по Большому

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18 апреля 2017
17 апреля московский бомонд разрывался между двумя мероприятиями: церемонией вручения премии «Самые стильные в России по версии журнала HELLO! — 2017» и премьерой новой производственной драмы Валерия Тодоровского «Большой», которая состоялась в Большом театре.

Валерий Тодоровский

Роман Абрамович ходил по Большому

В центре сюжета - история провинциальной девушки Юли (Маргарита Симонова), которая пытается покорить Большой. Если кто-то смотрел фильм «Черный лебедь», то не без труда догадается, что на пути к славе Юлю ожидают не только изнурительные репетиции, но и различные интриги.

Роман Абрамович ходил по Большому

Культурно просвещаться в Большой отправились Роман Абрамович, Валерий Тодоровский, Ляйсан Утяшева, Владимир Познер, Леонид Ярмольник, Алиса Фрейндлих, Ирина Розанова, Иван Ургант, Алексей Учитель и многие-многие другие.

Роман Абрамович и Антон Белов

Иван Ургант

Мария Миронова

Алиса Фрейндлих

Ирина Розанова со спутником

Ренат Давлетьяров и Женя Малахова

«Большой» в прокате с 11 мая.
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