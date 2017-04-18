Эмбер Хёрд хочет выйти замуж за Илона Маска

Короткий брак с Джонни Деппом
и скандальный бракоразводный процесс не отпугнули Эмбер Хёрд
от матримониальных планов на будущее. Согласно Daily Mail
, отец актрисы рассказал в интервью журналу Grazia, что следующая цель Эмбер - 45-летний миллиардер Илон Маск. Что неудивительно, ведь Эмбер любит обеспеченных мужчин в самом расцвете сил. А Илон - большой поклонник блондинок, к тому же, он совсем недавно развелся с актрисой Талулой Райли
.
«Эмбер и Илон очень серьезно относятся друг к другу. Она бы хотела выйти замуж».
По словам отца, актриса хочет «остепениться и завести семью»
Илон и Эмбер познакомились на съемках фильма Роберта Родригеса «Мачете убивает»
, и, по слухам, генеральный директор компании «Тесла» послал режиссеру имейл с просьбой устроить ему встречу с актрисой.
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