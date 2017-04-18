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Эмбер Хёрд хочет выйти замуж за Илона Маска

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18 апреля 2017
Короткий брак с Джонни Деппом и скандальный бракоразводный процесс не отпугнули Эмбер Хёрд от матримониальных планов на будущее. Согласно Daily Mail, отец актрисы рассказал в интервью журналу Grazia, что следующая цель Эмбер - 45-летний миллиардер Илон Маск. Что неудивительно, ведь Эмбер любит обеспеченных мужчин в самом расцвете сил. А Илон - большой поклонник блондинок, к тому же, он совсем недавно развелся с актрисой Талулой Райли.

Эмбер Хёрд хочет выйти замуж за Илона Маска

«Эмбер и Илон очень серьезно относятся друг к другу. Она бы хотела выйти замуж». По словам отца, актриса хочет «остепениться и завести семью»

Илон и Эмбер познакомились на съемках фильма Роберта Родригеса «Мачете убивает», и, по слухам, генеральный директор компании «Тесла» послал режиссеру имейл с просьбой устроить ему встречу с актрисой.
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Эмбер Хёрд хочет выйти замуж за Илона Маска фотографии
Эмбер Хёрд хочет выйти замуж за Илона Маска фотографии
Эмбер Хёрд хочет выйти замуж за Илона Маска фотографии
Эмбер Хёрд хочет выйти замуж за Илона Маска фотографии
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