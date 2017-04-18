Неизвестный Хит Леджер

В преддверии премьеры документального фильма «Я - Хит Леджер»
, которая состоится 23 апреля на фестивале Трайбека, друзья и родственники Хита Леджера
поделились воспоминаниями об актере и фотографиями из личного архива.
Воспоминаниями поделились старшая сестра Хита Кейт (кстати, родители назвали детей в честь главных героев романа Эмили Бронте «Грозовой перевал», полное имя Хита Леджера - Хитклифф), агент Стив Александр, друзья Тревор ДиКарло и Кейн Манера.
«Нам казалось, что мы уже исследовали Перт вдоль и поперек на предмет того, что он мог нам предложить, годам к 17. Сидней казался более перспективным, так что нам не терпелось туда отправиться. Помню, в стране был нестерпимый зной, когда мы ехали на старенькой Мазде 626 без кондиционера. Нам приходилось постоянно останавливаться по пути, чтоб машина могла остыть, а мы - найти какую-нибудь реку и искупаться. В первый же час поездки нас остановили и выписали два штрафа»
- Тревор ДиКарло.
«Помню то время, когда Хиту пришлось выбирать между хоккеем и карьерой актера. Это был ключевой момент для него, но определившись с выбором, он уже был непреклонен»
- Кейт Леджер.
«Хит любил сидеть в Вашингтон-Сквер-Парке в Нью-Йорке и играть блиц в шахматы. Ему казалось, что это место позволяло одновременно находится ему на публике, но при этом сохраняло его личное пространство. Никто не стал бы беспокоить его во время игры в шахматы»
- Тревор ДиКарло.
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