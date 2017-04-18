Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Неизвестный Хит Леджер

18 апреля
2017 год
2017
2016

Лайфстайл >>
18 апреля 2017
В преддверии премьеры документального фильма «Я - Хит Леджер», которая состоится 23 апреля на фестивале Трайбека, друзья и родственники Хита Леджера поделились воспоминаниями об актере и фотографиями из личного архива.

Неизвестный Хит Леджер

Воспоминаниями поделились старшая сестра Хита Кейт (кстати, родители назвали детей в честь главных героев романа Эмили Бронте «Грозовой перевал», полное имя Хита Леджера - Хитклифф), агент Стив Александр, друзья Тревор ДиКарло и Кейн Манера.

Неизвестный Хит Леджер

«Нам казалось, что мы уже исследовали Перт вдоль и поперек на предмет того, что он мог нам предложить, годам к 17. Сидней казался более перспективным, так что нам не терпелось туда отправиться. Помню, в стране был нестерпимый зной, когда мы ехали на старенькой Мазде 626 без кондиционера. Нам приходилось постоянно останавливаться по пути, чтоб машина могла остыть, а мы - найти какую-нибудь реку и искупаться. В первый же час поездки нас остановили и выписали два штрафа» - Тревор ДиКарло.

Неизвестный Хит Леджер

«Помню то время, когда Хиту пришлось выбирать между хоккеем и карьерой актера. Это был ключевой момент для него, но определившись с выбором, он уже был непреклонен» - Кейт Леджер.

Неизвестный Хит Леджер

«Хит любил сидеть в Вашингтон-Сквер-Парке в Нью-Йорке и играть блиц в шахматы. Ему казалось, что это место позволяло одновременно находится ему на публике, но при этом сохраняло его личное пространство. Никто не стал бы беспокоить его во время игры в шахматы» - Тревор ДиКарло.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Мишель Уильямс рассказала о смерти Хита Леджера и статусе матери-одиночки
Поиск по меткам
воспоминания
персоны
Хит Леджер

фотографии >>
Неизвестный Хит Леджер фотографии
Неизвестный Хит Леджер фотографии
Хит с агентом Стивом Александром
Хит и Кейн Манера
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

День рождения >>

Владимир Васильев (IV)
Георгий Вицин
Илья Исаев
Лада Негруль
Светлана Немоляева
Любовь Румянцева
Екатерина Семёнова
Наталья Третьякова
Ирина Феофанова
Мария Белло
Джеймс Вудс
Эрик Робертс
Дэвид Теннант
Антонио Фагундес
Барбара Хейл
Ежи Штур
все родившиеся 18 апреля >>

Афиша кино >>

Если б я была мужчиной
комедия
Бельгия, Франция, 2017
Квест
фильм ужасов
США, 2017
Кухня. Последняя битва
комедия, мелодрама
Россия, 2017
Наваждение
триллер
США, 2017
Неаполитанские истории
сатирическая комедия
Италия, 2015
Охотники за мёдом
Польша, Франция, 2016
Рейд: Пуля в голове
боевик, драма, комедия, триллер
Индонезия, 2016
Урфин Джюс и его деревянные солдаты
приключения, семейное кино
Россия, 2017
Дэвид Линч: Жизнь в искусстве
биография
Дания, США, 2016
Жена смотрителя зоопарка
биография, военный фильм, драма, экранизация
США, 2017
Ой, мамочки!
комедия
Франция, 2017
Барбадог
детский фильм, приключения
Россия, 2015
все фильмы в прокате >>

ревью