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Василий Степанов обижен на Бондарчука

18 апреля
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18 апреля 2017
На прошлой неделе стало известно о том, что звезда фильма «Обитаемый остров» Василий Степанов выпал из окна квартиры. Вокруг новости тут же возникла путаница - то ли актер выбросился из окна, то ли выпал. То ли он выпал с высоты пятого этажа, то ли с третьего. Сам Василий в коротком комментарии порталу Life сказал, что падение не было случайным, и его никто не толкал. На данный момент актер госпитализирован в психиатрическую клинику, где находится под наблюдением врачей. СМИ пестрит различными трактовками происходящего, но пока что лидирует версия о том, что актер, продолжительное время находившийся в тяжелой депрессии, пытался покончить с собой.

Чтобы разъяснить ситуацию, мама Василия Людмила решила поделиться своей версией в эфире передачи «Пусть говорят!»

Василий Степанов обижен на Бондарчука

«Во-первых, Вася с пятого этажа не бросался. И не выпрыгивал. Это был третий этаж. У него перелом ноги и руки. Если бы Вася хотел покончить жизнь самоубийством, я думаю, что можно было бы найти какие-то другие способы».

По словам Людмилы, Василий пытался спасти выбежавшую в окно кошку. И никаких предпосылок суицида не было.

«Мой сын здоров, он совершенно здоров. Я не знаю, с чего пресса взяла то, что они пишут».

На вопрос Малахова, каким образом Степанов оказался в психиатрической больнице, Людмила ответила, что это была инициатива фельдшеров скорой помощи, которые приехали к актеру через два дня после падения. Степанов почувствовал спазм в груди и попросил брата вызвать скорую. Фельдшеры, узнав о случившемся двумя днями ранее, вызвали «дополнительную» бригаду и госпитализировали актера. Подробнее об этом рассказал брат Степанова Максим.

Василий Степанов обижен на Бондарчука

Также в рамках программы было показано интервью Степанова, которое он дал Первому каналу за несколько недель до падения. Актер признался, что проходил курс лечения, чтобы понять истоки своих проблем, некоего "срыва", и даже обращался к экстрасенсам. В итоге помогла церковь, которая, по словам актера «расставляет все точки над i».

Актер признался, что чувствует обиду на Бондарчука, который не обращает на него никакого внимания и не поддерживает его карьеру.

«После проекта я его редко встречал, мы сходили несколько раз на передачи, куда-то еще. Я с ним, в принципе, так и… Созвонился один раз, как раз в 2017 году. «Алё, Федор Сергеевич, здравствуйте». Он такой: «О, здорово». Я говорю: «Федор Сергеевич, чем вы занимаетесь?» туда-сюда, а он говорит «Ой, а у меня сегодня первый съемочный день, мне сейчас некогда, извини». И положил трубку, и все. Вот такой вот разговор состоялся, хотя мне говорили ассистенты «Если что - звони, он тебе там, может быть, роль какую-то даст», еще что-нибудь. Но вот у него, видимо, другие творческие планы. Ну да, может и обижен где-то. Где-то что-то не складывается, а я требую от Федора какой-то дальнейшей работы, поддержки. Я в принципе, считаю, что это его личное дело как режиссера - общаться с актером или не общаться».

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Василий Степанов обижен на Бондарчука фотографии
Василий Степанов обижен на Бондарчука фотографии
Василий Степанов обижен на Бондарчука фотографии
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