Блеск и нищета красных дорожек: Лариса Удовиченко, Анастасия Заворотнюк и Елена Лядова

31 марта Премия Ассоциации продюсеров кино и телевидения объявила победителей. Профессиональное сообщество выбрало лучшие эфирные проекты 2016 года.
Лучшим художественным телевизионным фильмом стала 4-х серийная «Пьяная фирма» Григория Константинопольского
с Михаилом Ефремовым
в главной роли. За эту же роль Михаил Ефремов получил приз в номинации «Лучший актер телевизионного фильма». «Лучшей женской роли» удостоилась Мария Аронова
за роль в телеверсии фильма «Батальонъ»
. Сериал «Ольга»
назвали лучшим комедийным сериалом, лучшим мини-сериалом стал «Мажор-2»
, а премию за лучшую режиссерскую работу получил Сергей Мокрицкий
, режиссер телеверсии «Битвы за Севастополь»
, которую показывал Первый канал.
Гостями торжественной церемонии стали министр культуры Владимир Мединский
, продюсер Александр Цекало
, актеры Елена Лядова
и Владимир Вдовиченков
, Мария Кожевникова
, Агата Муцениеце
и Павел Прилучный
, Анастасия Заворотнюк
и другие.
Лариса Удовиченко расставила алые капканы.
Элегантное плате Елены Лядовой навевает фантазии о фигурном катании.
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