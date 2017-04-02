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Блеск и нищета красных дорожек: Лариса Удовиченко, Анастасия Заворотнюк и Елена Лядова

2 апреля
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2 апреля 2017
31 марта Премия Ассоциации продюсеров кино и телевидения объявила победителей. Профессиональное сообщество выбрало лучшие эфирные проекты 2016 года.

Блеск и нищета красных дорожек: Лариса Удовиченко, Анастасия Заворотнюк и Елена Лядова

Лучшим художественным телевизионным фильмом стала 4-х серийная «Пьяная фирма» Григория Константинопольского с Михаилом Ефремовым в главной роли. За эту же роль Михаил Ефремов получил приз в номинации «Лучший актер телевизионного фильма». «Лучшей женской роли» удостоилась Мария Аронова за роль в телеверсии фильма «Батальонъ». Сериал «Ольга» назвали лучшим комедийным сериалом, лучшим мини-сериалом стал «Мажор-2», а премию за лучшую режиссерскую работу получил Сергей Мокрицкий, режиссер телеверсии «Битвы за Севастополь», которую показывал Первый канал.
Гостями торжественной церемонии стали министр культуры Владимир Мединский, продюсер Александр Цекало, актеры Елена Лядова и Владимир Вдовиченков, Мария Кожевникова, Агата Муцениеце и Павел Прилучный, Анастасия Заворотнюк и другие.

Лариса Удовиченко расставила алые капканы.

Лариса Удовиченко

Яна Троянова

Элегантное плате Елены Лядовой навевает фантазии о фигурном катании.

Елена Лядова и Владимир Вдовиченков

Вы не узнали Агату Муцениеце? Мы тоже.

Агата Муцениеце

Анна Чурина

Мария Кожевникова забыла шпагу, три тысячи чертей!

Мария Кожевникова

Анастасия Заворотнюк

Дорогая Редакция
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Любовь АксёноваМария АроноваНаталья БардоВладимир ВдовиченковВадим ВерникНонна ГришаеваМихаил ЕфремовАнастасия ЗаворотнюкАнастасия ЗадорожнаяМария КожевниковаГригорий КонстантинопольскийАгния КузнецоваЕлена ЛядоваАгата МуцениецеПавел ПрилучныйАнна СнаткинаЯна ТрояноваИгорь УгольниковЛариса УдовиченкоАлиса ХазановаАлександр ЦекалоАнна Чурина
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№ 3
Елена Алексеевна (Алушта)   3.04.2017 - 14:02
Нет,ну просто ужас.Ну не ужас ужас. читать далее>>
№ 2
sevara   3.04.2017 - 12:31
наши одеваются - ужас-ужас читать далее>>
№ 1
Очумелко   3.04.2017 - 02:06
Настя по-прежнему самая красивая. читать далее>>
Всего сообщений: 3
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