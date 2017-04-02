Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Эмбер Хёрд судится из-за дублёрши

2 апреля
2017 год
2017
2016

Лайфстайл >>
2 апреля 2017
Эмбер Херд недостаточно подзаработала на разводе с Джонни Деппом. Актриса подала судебный иск против Кристофера Хэнли – продюсера фильма «Лондонские поля», в котором Хёрд снималась.

Эмбер Хёрд судится из-за дублёрши

Как говорится в ее заявлении, Хэнли пренебрег условиями контракта и использовал двойника звезды для съемки сцен «граничащих с порнографией». В документе идет упоминание о графической сцене «обнаженки» на капоте автомобиля между двумя девушками. Юрист актрисы комментирует эту ситуацию следующим образом: «Эмбер согласилась играть в этом фильме только на определенных условиях, она заранее обговорила границы дозволенного в плане эротических сцен. Хэнли принял ее позицию, и их договоренность подтверждена отдельным пунктом в контракте о съемках».
Самое интересное, что в конце прошлого года продюсеры фильма пытались привлечь Хёрд к ответственности за отказ сниматься обнаженной. Актриса якобы нарушила условия контракта.

Эмбер Хёрд судится из-за дублёрши

Теперь актриса выяснила, что Хэнли снимал другие, более откровенные версии эротических сцен с ее двойником, после того, как она уходила со съемочной площадки. Как утверждает Херд, всё снято так, что «тело ее дублерши не отличить от ее собственного». К тому же, у Хэнли хранятся снимки Эмбер во время смены костюмов, где актриса одета лишь в нижнее белье.
Однако представители Хэнли уверены: актрисе просто…понравилось судиться после развода с Джонни Деппом. Они называют ее слова «наглой клеветой» и ждут, когда «мисс Херд придется понести за них ответственность в суде под присягой».
Дальнейшая судьба фильма «Лондонские поля» неизвестна, поскольку многие члены съемочной группы также обвинили Хэнли в нечестном поведении и мошенничестве.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
На Эмбер Херд подали в суд за отказ сниматься обнаженной

Карьера Эмбер Хёрд была под угрозой из-за признания актрисы в бисексуальности
персоны
Джонни ДеппЭмбер Херд
фильмы
Лондонские поля

фотографии >>
Эмбер Хёрд судится из-за дублёрши фотографии
Эмбер Хёрд судится из-за дублёрши фотографии
Эмбер Хёрд судится из-за дублёрши фотографии
Эмбер Хёрд судится из-за дублёрши фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

День рождения >>

Николай Ващилин
Мари Ворожи
Елена Гоголева
Александр (Израэль) Демидов
Георгий Дронов
Николай Засухин
Татьяна Колганова
Юрий Оськин
Михаил Полицеймако
Станислав Эвентов
Миклош Габор
Джеймс Гарнер
Гийом Депардьё
Адольф Дымша
Расселл Кроу
Амза Пелля
Джеки Чан
все родившиеся 7 апреля >>

Афиша кино >>

Время первых
космическая драма
Россия, 2017
Байбаймэн
триллер, фильм ужасов
США, 2016
Танцы насмерть
молодежный фильм, научная фантастика
Россия, 2017
Возьми меня штурмом
боевик, комедия
Бельгия, Франция, 2016
Жестокие мечты
криминальный фильм, триллер
Канада, 2016
Королева Испании
драма, комедия
Испания, 2016
Последствия
драма, триллер
США, 2017
Уйти красиво
комедия, криминальный фильм
США, 2016
Шесть музыкантов на фоне города
музыкальный фильм
Армения, Россия, 2016
Разбуди меня
драма, мистика, триллер
Россия, 2016
Лекарство от здоровья
мистика, триллер, фильм ужасов, фэнтези
Германия, США, 2016
Собачья жизнь
семейное кино, фильм о животных, экранизация
США, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью