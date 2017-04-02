Эмбер Хёрд судится из-за дублёрши

Эмбер Херд
недостаточно подзаработала на разводе с Джонни Деппом
. Актриса подала судебный иск против Кристофера Хэнли – продюсера фильма «Лондонские поля», в котором Хёрд снималась.
Как говорится в ее заявлении, Хэнли пренебрег условиями контракта и использовал двойника звезды для съемки сцен «граничащих с порнографией». В документе идет упоминание о графической сцене «обнаженки» на капоте автомобиля между двумя девушками. Юрист актрисы комментирует эту ситуацию следующим образом: «Эмбер согласилась играть в этом фильме только на определенных условиях, она заранее обговорила границы дозволенного в плане эротических сцен. Хэнли принял ее позицию, и их договоренность подтверждена отдельным пунктом в контракте о съемках».
Самое интересное, что в конце прошлого года продюсеры фильма пытались привлечь Хёрд к ответственности за отказ сниматься обнаженной
. Актриса якобы нарушила условия контракта.
Теперь актриса выяснила, что Хэнли снимал другие, более откровенные версии эротических сцен с ее двойником, после того, как она уходила со съемочной площадки. Как утверждает Херд, всё снято так, что «тело ее дублерши не отличить от ее собственного»
. К тому же, у Хэнли хранятся снимки Эмбер во время смены костюмов, где актриса одета лишь в нижнее белье.
Однако представители Хэнли уверены: актрисе просто…понравилось судиться после развода с Джонни Деппом. Они называют ее слова «наглой клеветой» и ждут, когда «мисс Херд придется понести за них ответственность в суде под присягой»
.
Дальнейшая судьба фильма «Лондонские поля» неизвестна, поскольку многие члены съемочной группы также обвинили Хэнли в нечестном поведении и мошенничестве.
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