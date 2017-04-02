Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Каннский кинофестиваль уличили в бодишейминге

2 апреля
2017 год
2017
2016

Лайфстайл >>
2 апреля 2017
Юбилейный, 70-ый Каннский кинофестиваль выбрал лицом официального постера Клаудию Кардинале – а, точнее, ее фотографию 1959 года, где актриса кружится на одной из римских крыш. Многие европейские медиа написали об этом, но, присмотревшись, заметили значительную ретушь изображения – Кардинале сузили талию и бедра как минимум на размер. Французские Le monde, Telerama и Libration начали дискуссию – зачем было корректировать фигуру одной из самых привлекательных актрис двадцатого века?

Каннский кинофестиваль уличили в бодишейминге

На гифке "до и после", выложенной в Твиттере режиссера Анны Розы Холмер, можно сравнить оригинальное фото и отретушированный постер - и без того стройную талию актрисы сузили до неправдоподобности, а ноги слегка удлинили.

Каннский кинофестиваль уличили в бодишейминге

Но пока общественность возмущается тем, что признанный секс-символ Кардинале для Канн оказалась недостаточно хороша, сама актриса комментирует ситуацию весьма сдержанно: «Я думаю, они хотели добавить моему образу легкости, сделать меня девушкой мечты. Я не вижу здесь ущемления прав женского тела; постер кинофестиваля – это не повод говорить о реалистичности» - заявила звезда Huffington Post.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Российский мультфильм включили в спецпрограмму Каннского фестиваля
Поиск по меткам
Каннский кинофестиваль
персоны
Клаудия Кардинале

фотографии >>
Каннский кинофестиваль уличили в бодишейминге фотографии
Каннский кинофестиваль уличили в бодишейминге фотографии
Каннский кинофестиваль уличили в бодишейминге фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

День рождения >>

Николай Ващилин
Мари Ворожи
Елена Гоголева
Александр (Израэль) Демидов
Георгий Дронов
Николай Засухин
Татьяна Колганова
Юрий Оськин
Михаил Полицеймако
Станислав Эвентов
Миклош Габор
Джеймс Гарнер
Гийом Депардьё
Адольф Дымша
Расселл Кроу
Амза Пелля
Джеки Чан
все родившиеся 7 апреля >>

Афиша кино >>

Время первых
драма, исторический фильм
Россия, 2017
Байбаймэн
триллер, фильм ужасов
США, 2016
Танцы насмерть
молодежный фильм, научная фантастика
Россия, 2017
Возьми меня штурмом
боевик, комедия
Бельгия, Франция, 2016
Жестокие мечты
криминальный фильм, триллер
Канада, 2016
Королева Испании
драма, комедия
Испания, 2016
Последствия
драма, триллер
США, 2017
Уйти красиво
комедия, криминальный фильм
США, 2016
Шесть музыкантов на фоне города
музыкальный фильм
Армения, Россия, 2016
Разбуди меня
драма, мистика, триллер
Россия, 2016
Лекарство от здоровья
мистика, триллер, фильм ужасов, фэнтези
Германия, США, 2016
Собачья жизнь
семейное кино, фильм о животных, экранизация
США, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью