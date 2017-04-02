Каннский кинофестиваль уличили в бодишейминге

Юбилейный, 70-ый Каннский кинофестиваль выбрал лицом официального постера Клаудию Кардинале
– а, точнее, ее фотографию 1959 года, где актриса кружится на одной из римских крыш. Многие европейские медиа написали об этом, но, присмотревшись, заметили значительную ретушь изображения – Кардинале сузили талию и бедра как минимум на размер. Французские Le monde, Telerama и Libration начали дискуссию – зачем было корректировать фигуру одной из самых привлекательных актрис двадцатого века?
На гифке "до и после"
, выложенной в Твиттере режиссера Анны Розы Холмер, можно сравнить оригинальное фото и отретушированный постер - и без того стройную талию актрисы сузили до неправдоподобности, а ноги слегка удлинили.
Но пока общественность возмущается тем, что признанный секс-символ Кардинале для Канн оказалась недостаточно хороша, сама актриса комментирует ситуацию весьма сдержанно: «Я думаю, они хотели добавить моему образу легкости, сделать меня девушкой мечты. Я не вижу здесь ущемления прав женского тела; постер кинофестиваля – это не повод говорить о реалистичности»
- заявила звезда Huffington Post.
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