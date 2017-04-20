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Бузова нашла дорогу на «Кухню»

20 апреля
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20 апреля 2017
18 апреля в московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера комедии «Кухня. Последняя битва», ставшая заключительной главой франшизы. По сюжету, шеф-повар Виктор Баринов (Дмитрий Назаров) летит в Сочи, чтобы защитить честь России на Чемпионате мира среди поваров. Решение шеф принимает под влиянием обстоятельств - его новоявленный сын (Кирилл Ковбас) масштабно напортачил и попал в немилость длительностью в тюремный срок. Единственный способ его отмазать - выиграть на Чемпионате.

Ольга Васильева-Назарова, Дмитрий Назаров, режиссер Антон Федотов и Сергей Лавыгин

Премьеру посетили Дмитрий Нагиев, Екатерина Вилкова, Дмитрий Назаров, Анфиса Черных, Елена Ксенофонтова, Ольга Бузова, Никита Тарасов, Денис Шведов и другие.

Дмитрий Нагиев

Ольга Бузова

Анфиса Черных и Кирилл Ковбас

Валерия Федорович

Никита Тарасов

«Кухня. Последняя битва» в прокате с 20 апреля.
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