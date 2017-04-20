Джулия Робертс в пятый раз стала самой красивой женщиной планеты

Журнал People выпустил номер, посвященный Джулии Робертс
– издание уже в пятый раз назвало актрису красивейшей женщиной планеты. Робертс призналась, что «ей безумно приятно опять получить признание»
. В конкурсе она обошла таких актрис, как Дженнифер Энистон
и Мишель Пфайффер
, которые удостаивались награды дважды.
Впервые жюри журнала отдало Робертс победу в 1991 году, сразу после роли в фильме «Красотка»
- тогда Джулии едва исполнилось 23 года. Затем она получала награду в 2000, 2005 и 2010 годах. Сейчас Робертс 49 лет, и в истории рейтинга People она – абсолютный рекордсмен. Для сравнения, Джордж Клуни
получал от People звание главного секс-символа всего два раза. Робертс и Клуни не только коллеги, но и хорошие друзья – Джулия пообещала «упомянуть то, что она красивее него в рождественской открытке».
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