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Джулия Робертс в пятый раз стала самой красивой женщиной планеты

20 апреля
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20 апреля 2017
Журнал People выпустил номер, посвященный Джулии Робертс – издание уже в пятый раз назвало актрису красивейшей женщиной планеты. Робертс призналась, что «ей безумно приятно опять получить признание». В конкурсе она обошла таких актрис, как Дженнифер Энистон и Мишель Пфайффер, которые удостаивались награды дважды.

Джулия Робертс в пятый раз стала самой красивой женщиной планеты

Впервые жюри журнала отдало Робертс победу в 1991 году, сразу после роли в фильме «Красотка» - тогда Джулии едва исполнилось 23 года. Затем она получала награду в 2000, 2005 и 2010 годах. Сейчас Робертс 49 лет, и в истории рейтинга People она – абсолютный рекордсмен. Для сравнения, Джордж Клуни получал от People звание главного секс-символа всего два раза. Робертс и Клуни не только коллеги, но и хорошие друзья – Джулия пообещала «упомянуть то, что она красивее него в рождественской открытке».
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Джулия Робертс в пятый раз стала самой красивой женщиной планеты фотографии
Джулия Робертс в пятый раз стала самой красивой женщиной планеты фотографии
Джулия Робертс в пятый раз стала самой красивой женщиной планеты фотографии
Джулия Робертс в пятый раз стала самой красивой женщиной планеты фотографии
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