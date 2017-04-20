Ходор хочет защитить права ЛГБТ-сообщества

Исполнитель роли Ходора в сериале «Игра престолов»
актер Кристиан Нэйрн
обеспокоен отношением своего родного региона – Северной Ирландии – к ЛГБТ-сообществу.
Об этом он рассказал изданию The Telegraph, добавив, что и сам готов заняться политикой. «Мы одни остаемся против гомосексуальных браков в Великобритании. Я люблю свой регион и своих соотечественников, но почему для них нет равноправия? Нужны перемены»
- комментирует свое возмущение Нэйрн.
Однако актер заявил, что очень любит свою профессию и роли, которые ему довелось сыграть: «Я действительно готов делать что-то для Северной Ирландии, если ничего не изменится. Но будет очень жаль отказаться от амбициозных проектов в ближайшем будущем»
.
Кристофер Нэйрн сделал каминг-аут в 2014 году на фан-сайте «Игры престолов» со следующими словами: «Моя ориентация – малая часть того, кто я есть. Но в наше время крайне важно не стесняться ее и быть тем, кто ты есть на самом деле».
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