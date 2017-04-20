Госдума поддержала критику Поклонской в адрес фильма «Матильда»

Действия Натальи Поклонской
в отношении фильма «Матильда»
режиссера Алексея Учителя
не нарушают правил депутатской этики – к такому решению пришла госдумовская Комиссия по этике после рассмотрения жалобы адвоката Учителя Константина Добрынина. Ранее он направил в Госдуму жалобу на депутата Поклонскую, заявив, что она «оперирует необоснованными объявлениями»
и «призывает к незаконным действиям, используя заведомо ложную информацию»
.
Однако глава этической комиссии, Отари Аршба, заметил, что к Поклонской действительно обращалось много людей, обеспокоенных содержанием фильма – и именно поэтому она обратилась в Генпрокуратуру России с результатами экспертизы
. Специалисты на основе трейлера и сценария киноленты признали, что «Матильда» оскорбляет чувства верующих, а героиня Матильды Ксешинской «похожа на крысу». Режиссер фильма Алексей Учитель сказал, что «за подобную экспертизу ему стыдно и горько»
.
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