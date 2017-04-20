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Госдума поддержала критику Поклонской в адрес фильма «Матильда»

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20 апреля 2017
Действия Натальи Поклонской в отношении фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя не нарушают правил депутатской этики – к такому решению пришла госдумовская Комиссия по этике после рассмотрения жалобы адвоката Учителя Константина Добрынина. Ранее он направил в Госдуму жалобу на депутата Поклонскую, заявив, что она «оперирует необоснованными объявлениями» и «призывает к незаконным действиям, используя заведомо ложную информацию».

Госдума поддержала критику Поклонской в адрес фильма «Матильда»

Однако глава этической комиссии, Отари Аршба, заметил, что к Поклонской действительно обращалось много людей, обеспокоенных содержанием фильма – и именно поэтому она обратилась в Генпрокуратуру России с результатами экспертизы. Специалисты на основе трейлера и сценария киноленты признали, что «Матильда» оскорбляет чувства верующих, а героиня Матильды Ксешинской «похожа на крысу». Режиссер фильма Алексей Учитель сказал, что «за подобную экспертизу ему стыдно и горько».
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