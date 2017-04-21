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Блеск и нищета красных дорожек: Екатерина Климова, Рената Литвинова и Деми Мур

21 апреля
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21 апреля 2017
На этой неделе звездам отечественного шоу-бизнеса пришлось побегать по премиям и премьерам, открытиям бутиков и юбилеям. 17 апреля выдался особенно напряженный день, ведь в этот вечер московский бомонд разрывался между церемонией вручения премии «Самые стильные в России - 2017», премьерой нового фильма Валерия Тодоровского «Большой» в Большом и премией операторского искусства «Белый квадрат» в Гоголь-центре.

Большинство выбрало ежегодную церемонию журнала «Hello!», на которой отмечают наградами самых ярких представителей шоу-бизнеса, кино и спорта. Ведущими церемонии были Ирина Горбачева и Митя Хрусталев. А королевой бала - бессменный главред издания Светлана Бондарчук.

Ирина Горбачева, Филипп Киркоров, Светлана Бондарчук и Митя Хрусталев

Светлана Бондарчук

Самым стильным мужчиной в России стал сербский актер Милош Бикович. Делаем выводы.

Милош Бикович

В номинации «Самая стильная пара» победу одержали актриса Светлана Устинова и продюсер Илья Стюарт.

Илья Стюарт и Светлана Устинова

«Иконой стиля» признали актрису Ирину Алферову, которая пришла на церемонию с дочерью Ксенией.

Ирина и Ксения Алферовы

Юлия Пересильд пришла в обмундировании из денима.

Юлия Пересильд и Марина Александрова

Катерина Шпица верна своим принципам - только блеск, только золото или серебро.

Катерина Шпица

А вот Елена Захарова отказалась от любимого синего платья в пользу элегантного белого наряда из атласа.

Елена Захарова

Так же на церемонии были Екатерина Климова, Аглая Тарасова, Ксения Собчак, Юлия Топольницкая и многие другие.

Екатерина Климова

Аглая Тарасова

Ксения Собчак

Юлия Топольницкая

Татьяна Геворкян

Тутта Ларсен

Мария Кожевникова и Елена Темникова

Но у нас еще много селебрити в запасе. В этот же вечер в Гоголь-центре состоялось вручение премии операторского искусства «Белый квадрат», главный приз на которой отхватил Максим Осадчий.

Среди гостей премии были Анна и Артем Михалковы, Екатерина Волкова, Юлия Ауг, Юлия Высоцкая и конечно же Кирилл Серебренников.

Анна Михалкова

Екатерина Волкова

Юлия Высоцкая

Юлия Ауг

Но вернемся немного назад, в 14 апреля. В магазине «Весна» на Новом Арбате завершилась Неделя моды Bosco Fashion Week, в последний день которой прошел арт-показ Bosco Family.

На показе присутствовали Ксения Собчак, Рената Литвинова, Кристина Орбакайте, Юлия Пересильд, Аглая Тарасова, а по подиуму прошлись Полина Аскери и Алиса Гребенщикова.

Ксения Собчак

Рената Литвинова

Кристина Орбакайте

Аглая Тарасова

Алиса Гребенщикова с сыном

Полина Аскери

На выходных звезды посетили открытие флагманского магазина Natura Siberica в Москве. В числе первых посетителей магазина оказались Дарья Мельникова, Дарья Чаруша, Ингрид Олеринская и Елена Захарова.

Дарья Мельникова


Дарья Чаруша

Ингрид Олеринская

19 апреля в ЦУМе состоялась встреча звезд отечественного шоу-бизнеса с итальянскими дизайнерами Марко Балдассари и Паоло Цунтини, которые прилетели в столицу, чтобы лично представить новую коллекцию своего бренда Eleventy. Среди посетителей презентации были Ирина Безрукова, Олеся Судзиловская, Владимир Вдовиченков и Елена Лядова.

Ирина Безрукова

Олеся Судзиловская

Владимир Вдовиченков и Елена Лядова

А в это время в Нью-Йорке гремела вечеринка журнала Harper's Bazaar, который празднует свое 150-летие. Среди тощих моделей и пышнотелых представительниц клана Кардашиан-Дженнер блеснула 54-летняя Деми Мур, которую в последнее время редко встретишь в светских хрониках.

Деми Мур

Деми Мур
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