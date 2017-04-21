Блеск и нищета красных дорожек: Екатерина Климова, Рената Литвинова и Деми Мур

На этой неделе звездам отечественного шоу-бизнеса пришлось побегать по премиям и премьерам, открытиям бутиков и юбилеям. 17 апреля выдался особенно напряженный день, ведь в этот вечер московский бомонд разрывался между церемонией вручения премии «Самые стильные в России - 2017», премьерой нового фильма Валерия Тодоровского «Большой»
в Большом и премией операторского искусства «Белый квадрат» в Гоголь-центре.
Большинство выбрало ежегодную церемонию журнала «Hello!», на которой отмечают наградами самых ярких представителей шоу-бизнеса, кино и спорта. Ведущими церемонии были Ирина Горбачева
и Митя Хрусталев
. А королевой бала - бессменный главред издания Светлана Бондарчук
.
Самым стильным мужчиной в России стал сербский актер Милош Бикович
. Делаем выводы.
В номинации «Самая стильная пара» победу одержали актриса Светлана Устинова
и продюсер Илья Стюарт.
«Иконой стиля» признали актрису Ирину Алферову
, которая пришла на церемонию с дочерью Ксенией
.
Юлия Пересильд
пришла в обмундировании из денима.
Катерина Шпица
верна своим принципам - только блеск, только золото или серебро.
А вот Елена Захарова
отказалась от любимого синего платья
в пользу элегантного белого наряда из атласа.
Так же на церемонии были Екатерина Климова
, Аглая Тарасова
, Ксения Собчак
, Юлия Топольницкая
и многие другие.
Но у нас еще много селебрити в запасе. В этот же вечер в Гоголь-центре состоялось вручение премии операторского искусства «Белый квадрат», главный приз на которой отхватил Максим Осадчий
.
Среди гостей премии были Анна
и Артем Михалковы
, Екатерина Волкова
, Юлия Ауг
, Юлия Высоцкая
и конечно же Кирилл Серебренников
.
Но вернемся немного назад, в 14 апреля. В магазине «Весна» на Новом Арбате завершилась Неделя моды Bosco Fashion Week, в последний день которой прошел арт-показ Bosco Family.
На показе присутствовали Ксения Собчак
, Рената Литвинова
, Кристина Орбакайте
, Юлия Пересильд
, Аглая Тарасова
, а по подиуму прошлись Полина Аскери
и Алиса Гребенщикова.
На выходных звезды посетили открытие флагманского магазина Natura Siberica в Москве. В числе первых посетителей магазина оказались Дарья Мельникова
, Дарья Чаруша
, Ингрид Олеринская
и Елена Захарова
.
19 апреля в ЦУМе состоялась встреча звезд отечественного шоу-бизнеса с итальянскими дизайнерами Марко Балдассари и Паоло Цунтини, которые прилетели в столицу, чтобы лично представить новую коллекцию своего бренда Eleventy. Среди посетителей презентации были Ирина Безрукова
, Олеся Судзиловская
, Владимир Вдовиченков
и Елена Лядова
.
А в это время в Нью-Йорке гремела вечеринка журнала Harper's Bazaar, который празднует свое 150-летие. Среди тощих моделей и пышнотелых представительниц клана Кардашиан-Дженнер блеснула 54-летняя Деми Мур
, которую в последнее время редко встретишь в светских хрониках.
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