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Федор Бондарчук и Паулина Андреева рассказали о своем романе

21 апреля
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21 апреля 2017
Федор Бондарчук и Паулина Андреева стали героями нового выпуска L’Officiel Russia. Пара старается не афишировать отношения, но на этот раз поделилась подробностями с читателями.

Федор Бондарчук и Паулина Андреева рассказали о своем романе

Бондарчук впервые увидел Андрееву на театральных подмостках, в спектакле «№13D», и девушка сразу ему очень понравилась. «У Паулины редкая театральная фактура – она сочетает в себе комедийность, красоту и космическую скорость. И я рад, что она стремится реализовать себя через новые актерские работы, а не через фото в сети» - признался Федор.

Несмотря на то, что Федор и Паулина постоянно заняты на творческих проектах, они находят свободное время, чтобы провести его вместе: «Мы созваниваемся и пытаемся понять, сколько сегодня вечером есть свободного времени, чтобы провести его вместе — ну, минут сорок пять, час, час тридцать» - рассказал Бондарчук.

Федор Бондарчук и Паулина Андреева рассказали о своем романе

Впервые пара появилась вместе на фестивале «Кинотавр-2016», и этот совместный выход произвел фурор. «Я моментально оказалась бесталанной актрисой, выяснилось, что у меня масса физических недостатков: всех резко взбудоражила форма моих ушей, например, экстрасенсы в Интернете стали массово предсказывать нам будущее…началось настоящее безумие» - так вспоминает тот период Паулина. Но спустя почти год Бондарчук и Андреева продолжают наслаждаться обществом друг друга: «Мы с Полей постоянно хохочем. Про таких девушек, как она, в романах писали. Не нашего века. Достоинство, порядочность, честность — для них не пустые слова. Надо спросить, на каких книжках она выросла» - так описывает Бондарчук свою возлюбленную. 
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Федор Бондарчук и Паулина Андреева рассказали о своем романе фотографии
Федор Бондарчук и Паулина Андреева рассказали о своем романе фотографии
Федор Бондарчук и Паулина Андреева рассказали о своем романе фотографии
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