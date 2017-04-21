Федор Бондарчук и Паулина Андреева рассказали о своем романе

Федор Бондарчук
и Паулина Андреева
стали героями нового выпуска L’Officiel Russia. Пара старается не афишировать отношения, но на этот раз поделилась подробностями с читателями.
Бондарчук впервые увидел Андрееву на театральных подмостках, в спектакле «№13D», и девушка сразу ему очень понравилась. «У Паулины редкая театральная фактура – она сочетает в себе комедийность, красоту и космическую скорость. И я рад, что она стремится реализовать себя через новые актерские работы, а не через фото в сети»
- признался Федор.
Несмотря на то, что Федор и Паулина постоянно заняты на творческих проектах, они находят свободное время, чтобы провести его вместе: «Мы созваниваемся и пытаемся понять, сколько сегодня вечером есть свободного времени, чтобы провести его вместе — ну, минут сорок пять, час, час тридцать»
- рассказал Бондарчук.
Впервые пара появилась вместе на фестивале «Кинотавр-2016», и этот совместный выход произвел фурор. «Я моментально оказалась бесталанной актрисой, выяснилось, что у меня масса физических недостатков: всех резко взбудоражила форма моих ушей, например, экстрасенсы в Интернете стали массово предсказывать нам будущее…началось настоящее безумие»
- так вспоминает тот период Паулина. Но спустя почти год Бондарчук и Андреева продолжают наслаждаться обществом друг друга: «Мы с Полей постоянно хохочем. Про таких девушек, как она, в романах писали. Не нашего века. Достоинство, порядочность, честность — для них не пустые слова. Надо спросить, на каких книжках она выросла»
- так описывает Бондарчук свою возлюбленную.
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