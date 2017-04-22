Украинский сайт назвал Карена Шахназарова сепаратистом и кремлевским агентом

Имя Карена Шахназарова
появилось на украинском сайте «Миротворец» в списке «сепаратистов и агентов Кремля». На «Миротворце» публикуют адреса и личные сведения об известных людях, которые находятся в оппозиции к Киеву. Сайт обвиняет режиссера во вмешательстве в дела Украины, в антиукраинской агитации и манипуляции общественным мнением. Компанию Шахназарову составили Михаил Шуфутинский, Стас Пьеха, Юлианна Караулова и Бьянка
.
Карен Шахназаров назвал действия сайта «идиотизмом» и добавил, что «глупость, в отличие от гениальности, беспредельна»
. Режиссер заметил, что ему безразлично появление его имени в списке врагов Украины.
В 2015 году Министерство культуры Украины признало Шахназарова персоной нон грата, угрожающей национальной безопасности страны. Режиссеру запретили въезд на Украину, как и его коллегам, среди которых Наталья Варлей
, Валентина Талызина
, Михаил Боярский
и Валентин Гафт
.
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