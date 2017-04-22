Украинский сайт назвал Карена Шахназарова сепаратистом и кремлевским агентом

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Ролики фильмов "Неизвестный" Премьера 15 мая на ТВ-3.

Новости театра Концерт-биография Соловьева-Седого 25 апреля в Московском театре мюзикла пройдет вечер-концерт, посвященный 110-летию одного из самых известных и знаменитых советских композиторов — Василия Павловича Соловьева-Седого.

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Интервью Сергей Лавыгин: «Отсутствие самоиронии - это какой-то сигнал. Сигнал беды». Звезда фильма «Горько!» и франшизы «Кухня» о Нагиеве, актерском воровстве и о том, что делают с обиженными