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Иван Охлобыстин уходит из кино, чтобы стать писателем

22 апреля
2017 год
2017
2016

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22 апреля 2017
Актер и режиссер Иван Охлобыстин заявил, что отходит от съемок в кино. «Моей творческой реализации в актерском плане переизбыток. В ближайшее время во мне как в актере потребность отпадет, и я смогу заняться любимым делом, литературой», — отметил Охлобыстин в комментарии РИА новостям.

Иван Охлобыстин уходит из кино, чтобы стать писателем

Он также намерен продолжить деятельность в сане священника, а, когда придет время, еще сыграть интересные ему роли – например, короля Лира. Охлобыстин уверен, что успеет все и считает свой план идеальным, ведь он позволит реализовать его способности равномерно во всех сферах. Он начал свою карьеру с киноролей, а в 2000-х годах был рукоположен в священники.
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Иван Охлобыстин уходит из кино, чтобы стать писателем фотографии
Иван Охлобыстин уходит из кино, чтобы стать писателем фотографии
Иван Охлобыстин уходит из кино, чтобы стать писателем фотографии
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обсуждение >>
№ 2
Рожкова Наталия   22.04.2017 - 09:55
Когда ты за ум возьмешься, пустомеля! читать далее>>
№ 1
Ольга50   22.04.2017 - 09:42
Спаси Вас Господи, дорогой Иван Иванович! Радости в трудах! читать далее>>
Всего сообщений: 2
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