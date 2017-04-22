Иван Охлобыстин уходит из кино, чтобы стать писателем

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Новости кино Опубликованы первые официальные кадры из 7-го сезона «Игры престолов» Мать драконов, Джон Сноу, Серсея и Арья Старк вернутся на малые экраны планеты 16 июля.

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Интервью Сергей Лавыгин: «Отсутствие самоиронии - это какой-то сигнал. Сигнал беды». Звезда фильма «Горько!» и франшизы «Кухня» о Нагиеве, актерском воровстве и о том, что делают с обиженными

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