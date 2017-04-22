Иван Охлобыстин уходит из кино, чтобы стать писателем

Актер и режиссер Иван Охлобыстин
заявил, что отходит от съемок в кино. «Моей творческой реализации в актерском плане переизбыток. В ближайшее время во мне как в актере потребность отпадет, и я смогу заняться любимым делом, литературой»
, — отметил Охлобыстин в комментарии РИА новостям.
Он также намерен продолжить деятельность в сане священника, а, когда придет время, еще сыграть интересные ему роли – например, короля Лира. Охлобыстин уверен, что успеет все и считает свой план идеальным, ведь он позволит реализовать его способности равномерно во всех сферах. Он начал свою карьеру с киноролей, а в 2000-х годах был рукоположен в священники.
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