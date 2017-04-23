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Владимир Мединский назвал дискуссию вокруг «Матильды» «вакханалией демократии»

23 апреля
2017 год
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23 апреля 2017
Владимир Мединский считает, что ситуация, сложившаяся вокруг фильма Алексея Учителя «Матильда», вызывает недоумение.

Владимир Мединский назвал дискуссию вокруг «Матильды» «вакханалией демократии»

«Это вакханалия демократии. Как можно судить фильм, которого еще никто не видел?» — сказал Мединский журналистам.
Несколько дней назад депутат Наталья Поклонская отправила в Генпрокуратуру РФ результаты экспертизы, в ходе которой фильм «Матильда» был признан оскорбляющим чувства верующих. Образ Николая II, канонизированного РПЦ императора, в фильме представлен якобы в унизительном ключе. Эксперты сделали выводы лишь на основании прочитанного сценария и трейлера картины, не увидев саму киноленту.
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Владимир Мединский назвал дискуссию вокруг «Матильды» «вакханалией демократии» фотографии
Владимир Мединский назвал дискуссию вокруг «Матильды» «вакханалией демократии» фотографии
Владимир Мединский назвал дискуссию вокруг «Матильды» «вакханалией демократии» фотографии
Владимир Мединский назвал дискуссию вокруг «Матильды» «вакханалией демократии» фотографии
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