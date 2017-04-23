Владимир Мединский назвал дискуссию вокруг «Матильды» «вакханалией демократии»

Владимир Мединский считает, что ситуация
, сложившаяся вокруг фильма Алексея Учителя «Матильда»
, вызывает недоумение.
«Это вакханалия демократии. Как можно судить фильм, которого еще никто не видел?»
— сказал Мединский журналистам.
Несколько дней назад депутат Наталья Поклонская отправила в Генпрокуратуру РФ результаты экспертизы, в ходе которой фильм «Матильда» был признан оскорбляющим чувства верующих. Образ Николая II, канонизированного РПЦ императора, в фильме представлен якобы в унизительном ключе. Эксперты сделали выводы лишь на основании прочитанного сценария и трейлера картины, не увидев саму киноленту.
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