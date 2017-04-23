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Мать Жанны Фриске обвинили в присвоении денег, собранных на лечение певицы

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23 апреля 2017
Адвокат гражданского мужа Жанны Фриске Дмитрия Шепелева обвинил мать покойной в присвоении 21 миллиона рублей, собранных Первым каналом на лечение певицы. И предположил, что средства до сих пор находятся у нее.

«За две недели до смерти Жанны Фриске неизрасходованная часть благотворительной помощи была обналичена по доверенности матерью певицы Ольгой Владимировной Фриске».

Мать Жанны Фриске обвинили в присвоении денег, собранных на лечение певицы

Обвинения адвокат подкрепляет результатами проверки, проведенной уполномоченными органами. По словам адвоката, Росбанк, в котором хранились собранные средства, сообщил аналогичную информацию.

В минувшую пятницу прошло заседание Перовского суда Москвы, рассматривающего иск Русфонда к родственникам Жанны Фриске. Русфонд требует выяснения обстоятельств, в результате которых исчезла столь крупная сумма.
«Согласно документам, представленным Русфонду, на лечение Жанны потрачена лишь небольшая часть общей суммы в 25 миллионов рублей. Попытки определить точные суммы, израсходованные на лечение, успехом не увенчались», — докладывают представители организации.
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Мать Жанны Фриске обвинили в присвоении денег, собранных на лечение певицы фотографии
Мать Жанны Фриске обвинили в присвоении денег, собранных на лечение певицы фотографии
Мать Жанны Фриске обвинили в присвоении денег, собранных на лечение певицы фотографии
Мать Жанны Фриске обвинили в присвоении денег, собранных на лечение певицы фотографии
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