Мать Жанны Фриске обвинили в присвоении денег, собранных на лечение певицы

Адвокат гражданского мужа Жанны Фриске Дмитрия Шепелева
обвинил мать покойной в присвоении 21 миллиона рублей, собранных Первым каналом на лечение певицы. И предположил, что средства до сих пор находятся у нее.
«За две недели до смерти Жанны Фриске неизрасходованная часть благотворительной помощи была обналичена по доверенности матерью певицы Ольгой Владимировной Фриске».
Обвинения адвокат подкрепляет результатами проверки, проведенной уполномоченными органами. По словам адвоката, Росбанк, в котором хранились собранные средства, сообщил аналогичную информацию.
В минувшую пятницу прошло заседание Перовского суда Москвы, рассматривающего иск Русфонда к родственникам Жанны Фриске. Русфонд требует выяснения обстоятельств, в результате которых исчезла столь крупная сумма.
«Согласно документам, представленным Русфонду, на лечение Жанны потрачена лишь небольшая часть общей суммы в 25 миллионов рублей. Попытки определить точные суммы, израсходованные на лечение, успехом не увенчались»
, — докладывают представители организации.
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