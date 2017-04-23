Настасью Самбурскую ограбили

Звезда сериала «Универ»
, актриса, певица, а теперь еще и телеведущая Настасья Самбурская
стала жертвой ограбления. Пока актриса находилась на премьере спектакля «Салемские ведьмы» в Театре на Малой Бронной, неизвестные ворвались в ее квартиру и перевернули ее вверх дном. По словам Самбурской, у нее украли кольцо, часы и крупную сумму денег, предназначенную для оплаты ипотеки.
«У меня была премьера спектакля, я часто выкладываю об этом информацию в Инстаграме, получается, что многие знали о том, что в это время меня точно не будет дома. Я пришла домой, вставила ключ, а он открывал не так, как обычно. В итоге я дёрнула за ручку, зашла, и там всё было перевёрнуто. Жуткий бардак. Пропало бабушкино кольцо, оно не столько дорогое как ювелирное изделие, оно ценно как память. Ещё у меня украли подаренные на 30-летие часы Rolex, о которых я долго мечтала и которые получила от друзей. Но самый кошмар — это деньги! Украли огромную сумму, которую я должна была внести за квартиру. Ни технику, ни ноутбук, ни телефон, ни плазму — ничего не взяли. Самое основное — это памятное кольцо от бабушки и моя мечта. Следствие пока разбирается, замок взяли на экспертизу. Уверена, что найдутся и те, кто порадуется этому. Скажут, что у меня и так всё хорошо. Но я никому такого не пожелаю. Мне мерзко! Больно! Гадко! После этого ночевать дома не могу. Обидно! Мне никто не помогает, я всегда всё сама тащу на своих плечах, очень много работаю: телеведущей, у меня четыре спектакля, играю в кино, занимаюсь певческой карьерой — пашу по 14 часов. А тут приходит какой-то гад и забирает всё самое дорогое и мои кровью и потом заработанные деньги»
- возмутилась актриса в комментарии порталу Life
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