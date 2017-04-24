Эмбер Херд похвасталась романом с Илоном Маском

На прошлой неделе в СМИ пробежал слух о том, что Эмбер Хёрд
встречается с миллиардером Илоном Маском (основателем SpaceX и Tesla). Отец актрисы в интервью журналу Grazia сдал дочь с потрохами, заявив, что она хотела бы выйти замуж за Маска
.
Но на тот момент кроме пары старых совместных снимков Хёрд и Маска, сделанных еще в то время, когда они познакомились на съемках фильма «Мачете убивает», не было никаких доказательств того, что они состоят в отношениях в настоящее время. Эмбер развеяла все сомнения, выложив в своем Инстаграме снимок
, на котором она сидит в ресторане с Маском, по-хозяйски закинув ему руку на плечо. А на щеке миллиардера красуется клеймо - отпечаток напомаженных губ актрисы.
Чуть ранее папарацци засняли Эмбер и Илона в веревочном парке в австралийском заповеднике Керрамбин Уайлдлайф, где они отдыхали вместе с детьми Маска. Отдых с детьми - это уже серьезно. Осторожно, Илон!
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