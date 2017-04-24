Никита Пресняков покоряет шоу-бизнес

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Новости кино Данила Козловский станет режиссёром и бомбардиром Актёр снимет фильм о футболе и сам сыграет в нём.

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