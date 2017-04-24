Никита Пресняков покоряет шоу-бизнес

23 апреля в кинотеатре «Каро Vegas 22» состоялась премьера анимационного фильма «Рок Дог» про прихиппованного тибетского мастифа Боуди, который отправился в большой город, чтобы воплотить свою давнюю мечту - стать рок-музыкантом. Боуди ищет встречи с живой рок-легендой - котом-продюсером по имени Ангус. Мультфильм гостям представил озвучивший Боуди Никита Пресняков.
Он же выступил на премьере со своей группой Multiverse, которая исполнила адаптированную для российских зрителей песню The Story.
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