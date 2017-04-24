Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Никита Пресняков покоряет шоу-бизнес

24 апреля
2017 год
2017
2016

Лайфстайл >>
24 апреля 2017
23 апреля в кинотеатре «Каро Vegas 22» состоялась премьера анимационного фильма «Рок Дог» про прихиппованного тибетского мастифа Боуди, который отправился в большой город, чтобы воплотить свою давнюю мечту - стать рок-музыкантом. Боуди ищет встречи с живой рок-легендой - котом-продюсером по имени Ангус. Мультфильм гостям представил озвучивший Боуди Никита Пресняков.

Никита Пресняков

группа Multiverse

Никита Пресняков и группа Multiverse

Он же выступил на премьере со своей группой Multiverse, которая исполнила адаптированную для российских зрителей песню The Story.



Среди гостей премьеры были Егор Дружинин, Владимир Левкин, певица Габриэлла и Кристина Орбакайте, которая пришла поддержать сына вместе с младшей дочерью Клавдией.

Кристина Орбакайте с дочерью Клавой

Егор Дружинин с семьей

«Рок Дог» в прокате с 27 апреля.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Поиск по меткам
премьерастиль
персоны
Егор ДружининВладимир ЛевкинКристина ОрбакайтеНикита Пресняков
фильмы
Рок-дог

фотографии >>
Никита Пресняков и группа Multiverse
Кристина Орбакайте с дочерью Клавой
Кристина Орбакайте с дочерью Клавой и Владимир Левкин с семьей
Никита Пресняков покоряет шоу-бизнес фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Казимир Лиске
24 апреля скончался актёр Казимир Лиске.
Лариса Кронберг
24 апреля ушла из жизни актриса Лариса Кронберг.
Витольд Пыркош
22 апреля ушёл из жизни польский актёр Витольд Пыркош.

День рождения >>

Оксана Арбузова
Екатерина Астахова
Лариса Борушко
Евгений Велихов
Савва Гусев
Анатолий Кторов
Дарья Лузина
Лев Поляков
Елена Скороходова
Земфира Цахилова
Юрий Чернов
Эрик Бальфур
Фред Дельмаре
Дерек Люк
Ширли МакЛэйн
Стефания Рокка
Петр Слабаков
Барбра Стрейзанд
все родившиеся 24 апреля >>

Афиша кино >>

Затмение
мистика, приключения, фэнтези
Россия, 2016
Никита Кожемяка
приключения, сказка
Украина, Андорра, 2016
Перестрелка
боевик, драма, криминальный фильм
Великобритания, Франция, 2016
Видели ночь
комедия
США, 2017
Затерянный город Z
биография, боевик, приключения
США, 2016
Идеаль
комедия, экранизация
Франция, 2016
Моя девушка - монстр
боевик, комедия, научная фантастика
Испания, Канада, 2016
Обещание
драма, исторический фильм, триллер
Испания, США, 2016
Секретный агент
боевик, триллер
Великобритания, 2017
Спасти Пушкина
детский фильм, комедия
Россия, 2017
Сфера
драма, научная фантастика, триллер
США, ОАЭ, 2017
Я и ты
драма, комедия
Франция, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью