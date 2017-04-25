Мила Кунис устроила родителям «Квартирный вопрос»

Передача «Квартирный вопрос» существует не только в России. Но продюсерам американского аналога My Houzz удается заполучить в герои своих выпусков голливудских знаменитостей, таких как Кристен Белл, Эштон Катчер и Мила Кунис.
Что касается Милы - она будучи еще беременной приняла участие в этом проекте, задумав привести в чувство старую родительскую квартиру в Лос Анджелесе. Таким образом Мила хотела отблагодарить родителей за все, что они сделали для нее и ее брата.
До ремонта квартира выглядела как результат среднестатистического представления нуворишей о евроремонте в середине 90-х годов 20 века. Аккуратно, чисто, скучно, желто-персиковые стены и кожаная мебель. С помощью дизайнера из каталога My Houzz Мила перекрасила все в нейтральный белый цвет, снесла стену между кухней и гостиной, поменяла паркетную доску, мебель и аксессуары. Родители актрисы были растроганы этим жестом.
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