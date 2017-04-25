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Том Харди догнал и обезвредил автоугонщика

25 апреля
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25 апреля 2017
На днях жители Лондона стали свидетелями погони, в которой Том Харди преследовал малолетнего преступника. Согласно показаниям очевидцев, Том просто «включил режим «супергерой» и побежал через сады и ограды, преследуя водителя мотоцикла.

Том Харди догнал и обезвредил автоугонщика

Буквально за несколько минут до этого двое подростков угнали мотоцикл и на кураже проехали на красный свет, врезавшись в чей-то Мерседес стоимостью 50 тысяч американских долларов. Один из неудачников остался на месте аварии и не стал оказывать сопротивление сотрудникам органов правопорядка, а вот второй решил не сдаваться. И надо же было такому случился - несвоевременная встреча со звездой. Том Харди просто проходил мимо, и став свидетелем аварии и бегства подростка, ничтоже сумняшеся превратился в агента 00?. И ведь поймал мальчишку.
Осмеянный еще Артуром Конан Дойлем Скотланд Ярд не упомянул имя Харди в связи с погоней, но представитель штаб-квартиры подтвердил, что «водитель мотоцикла был задержан членом общества на Чёрч Роуд, после чего арестован сотрудниками полиции по подозрению в краже мотоцикла и лишен водительских прав».
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