Том Харди догнал и обезвредил автоугонщика

На днях жители Лондона стали свидетелями погони, в которой Том Харди
преследовал малолетнего преступника. Согласно показаниям очевидцев, Том просто «включил режим «супергерой» и побежал через сады и ограды, преследуя водителя мотоцикла.
Буквально за несколько минут до этого двое подростков угнали мотоцикл и на кураже проехали на красный свет, врезавшись в чей-то Мерседес стоимостью 50 тысяч американских долларов. Один из неудачников остался на месте аварии и не стал оказывать сопротивление сотрудникам органов правопорядка, а вот второй решил не сдаваться. И надо же было такому случился - несвоевременная встреча со звездой. Том Харди просто проходил мимо, и став свидетелем аварии и бегства подростка, ничтоже сумняшеся превратился в агента 00?. И ведь поймал мальчишку.
Осмеянный еще Артуром Конан Дойлем Скотланд Ярд не упомянул имя Харди в связи с погоней, но представитель штаб-квартиры подтвердил, что «водитель мотоцикла был задержан членом общества на Чёрч Роуд, после чего арестован сотрудниками полиции по подозрению в краже мотоцикла и лишен водительских прав».
обсуждение >>