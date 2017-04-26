Моника Белуччи не боится стареть

Моника Белуччи
станет ведущей юбилейного 70-го Каннского фестиваля. По этому случаю актриса снялась в откровенной фотосессии и дала интервью итальянскому изданию Vanity Fair.
В интервью актриса поделилась с читателями размышлениями о возрасте и старении.
«Я принимаю поправки времени. Сегодня я считаю, что каждый возраст — это еще один способ оставаться самой собой. Мне кажется, что так думаю не только я, а многие женщины моего поколения. Мы больше уважаем себя и можем быть красивыми в 40, 50, 60 и 70 лет. Посмотрите вокруг: возраст больше не является препятствием, как это было раньше».
По словам 52-летней актрисы, она никогда не прибегала к помощи пластических хирургов. Также актриса призналась, что не боится менопаузы.
«Я не боюсь стареть. Менопауза — это не болезнь, а естественный процесс. Да, поначалу организм будет немного сходить с ума, но через несколько месяцев, максимум — через год все наладится. Это нормальное течение жизни, я совершенно не переживаю по этому поводу».
Оставшееся до наступления менопаузы время актриса не теряет даром - в прошлом году она снялась в откровенной постельной сцене в сериале «Моцарт в джунглях»
и появилась обнаженной на страницах французского журнала Paris Match.
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