Жертва Романа Полански вступилась за режиссера

Американка Саманта Геймер, подвергшаяся в 13-летнем возрасте изнасилованию со стороны режиссера Романа Полански
, осудила американских прокуроров, продолжающих преследовать режиссера в связи с этим очень старым делом.
Саманта потребовала обнародования документов, которые могут свидетельствовать о сделке, которую Полански 40 лет назад заключил с прокураторой перед судом. Согласно этой договоренности, режиссер, который уже успел признаться в содеянном, должен был провести в тюрьме не более 90 дней после признания вины. Но Полански не повезло - как раз в этот момент на должность заступил судья, у которого были свои взгляды на сложившуюся ситуацию. Узнав, что судья может отменить сделку, Полански сбежал в Европу. По американским законам в случае бегства виновного принцип давности преступления на него не распространяется. Вот поэтому Полански с тех пор так и не был в США. Что не помешало ему все это время снимать кино.
«Если вы не сделаете то, что требуется от вас по закону и морали, и не прекратите скрывать факты, то я могу только надеяться, что когда правда выйдет наружу, как это всегда происходит, вы все еще будете способны пострадать от удара по репутации»
, — обратилась Геймер к работникам прокуратуры. «Вы и те, кто был до вас, не защищали меня, вы обращались со мной с презрением, используя совершенное в отношении меня преступление для продвижения своих карьер».
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