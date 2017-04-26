Ольга Кабо попала в список врагов Украины

Совсем недавно Карен Шахназаров назвал
лопату лопатой
действия людей, которые возделывают украинский сайт «Миротворец», «идиотизмом». Сайт посвящен расследованиям преступлений против национальной безопасности Украины. Надо отметить, что среди преступников собралось очень много талантливых и успешных людей.
В последнее время число российских артистов, попавших в ряды врагов украинского народа, неуклонно растет. Совсем недавно в разделе «чистилище» к Шахназарову присоединились Ирина Аллегрова и Александр Маршалл.
А теперь и российская актриса Ольга Кабо угодила в этот список
за посещение Крыма. Выражаясь казенным языком, актриса «незаконно пересекла государственную границу Украины», приехав в октябре 2016 года на фестиваль «Евразийский мост» в Крым без загранпаспорта.
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