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Светлана Ходченкова соскучилась по русским мужчинам

27 апреля
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27 апреля 2017
Наконец-то настал день долгожданной премьеры короткометражки группировки «Ленинград» на не особенно выдающуюся песню «Экстаз». В главных ролях - Светлана Ходченкова и Антон Филипенко. В роли сюрприза - Денис Шведов. Специальный гость - историк моды Александр Васильев.

Светлана Ходченкова соскучилась по русским мужчинам

Светлана Ходченкова соскучилась по русским мужчинам

Светлана Ходченкова соскучилась по русским мужчинам

Кино-театр.у не осмеливается взять на себя пересказ сюжета этой поучительной истории. Мы лишь можем намекнуть, обозначив ключевые понятия: «Тоска по Родине» и «Пацан к успеху шёл». Мораль: не надо злоупотреблять системой кредитования.

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Светлана Ходченкова соскучилась по русским мужчинам фотографии
Светлана Ходченкова соскучилась по русским мужчинам фотографии
Светлана Ходченкова соскучилась по русским мужчинам фотографии
Светлана Ходченкова соскучилась по русским мужчинам фотографии
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