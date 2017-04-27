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27 апреля 2017
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Светлана Ходченкова соскучилась по русским мужчинам
Светлана Ходченкова соскучилась по русским мужчинам
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27 апреля 2017
Наконец-то настал день долгожданной премьеры короткометражки группировки «Ленинград» на
не особенно выдающуюся
песню «Экстаз». В главных ролях -
Светлана Ходченкова
и
Антон Филипенко
. В роли сюрприза -
Денис Шведов
. Специальный гость - историк моды
Александр Васильев
.
Кино-театр.у
не осмеливается взять на себя пересказ сюжета этой поучительной истории. Мы лишь можем намекнуть, обозначив ключевые понятия: «Тоска по Родине» и «Пацан к успеху шёл». Мораль: не надо злоупотреблять системой кредитования.
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