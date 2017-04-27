Энди МакДауэлл впервые снялась обнаженной и выступила против эйджизма

Совсем недавно Энди МакДауэлл жаловалась на то, что актрисам ее возраста в Голливуде почти нечего делать
, для них нет такого огромного количества ролей, как для молодых. А все, что есть, уже который год забирает себе Мерил Стрип
. Голливуд услышал Энди, но для этого ей, все-таки, пришлось раздеться.
Актриса недавно завершила работу на съемках в картине «Love after love»
(«Любовь после любви»), где впервые за всю карьеру снялась полностью обнаженной. Премьера картины о женщине, потерявшей мужа, состоялась на фестивале в Трайбеке, где Макдауэлл рассказала журналистам о новой роли и о том, как она относится к своему возрасту.
«Я хочу играть роли, подобные этой. Увы, многие считают, что кино о зрелых женщинах никому не нужно, что все хотят смотреть на юных девушек, у которых все впереди. Но это стереотип»
- рассказала Энди изданию Variety.
Актриса уверена, что после 30 женщина начинает по-настоящему осознавать себя и свое тело, становится женственной и уверенной в себе: «Это лучший возраст для женщины. В этом случае мы ничем не отличаемся от мужчин, и про них, и про нас можно сказать, что мы становимся привлекательнее после 30».
У Энди МакДауэлл трое взрослых детей, но в свои 59 лет она в отличной форме. Признанная красавица только сейчас решилась на обнаженные съемки. «Я не ханжа, но раньше не задумывалась о такого рода сценах, ведь у актеров были дублеры. В этой сцене я чувствую себя очень уязвимой, но это именно тот эффект, которого хотел добиться режиссер».
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