Сальма Хайек подозревала мужа в измене с репетитором по английскому

Сальма Хайек, ставшая гостьей «Вечернего шоу с Джимми Феллоном», рассказала о забавной истории, которая произошла с ней и ее мужем, Франсуа-Анри Пино, пару дней назад.
Так как ни для одного из супругов английский язык не является родным, но говорить им дома приходится именно на нем (родной язык Сальмы – испанский, Пино – французский), они решили избавляться от акцента. Муж актрисы собирался найти себе педагога, но вскоре забыл об этом. Однако однажды вечером Сальма увидела сообщение, которое пришло на смартфон Франсуа: «Это Елена. Если ты хочешь улучшить свой английский, ты должен практиковать его. Не хочешь заняться этим сейчас?»
«Джимми, я мексиканка, понимаешь? С нами шутки плохи. Я была в ярости. Мне показалось, что она, очевидно, в отчаянии - он ей не звонит. Должна ли я как-то отреагировать, сказать что-то? Я решила, что ничего не буду говорить. Я доверяю ему. Ничего не буду говорить. Через четыре часа за ужином я пытаюсь вести себя как ни в чем не бывало, ем и вдруг взрываюсь «Что, черт возьми, за Елена?!» А он: «Я не знаю, может одна из твоих кузин. Я не знаю никакую Елену». А я ему: «Так скажи ей, что я говорю по-английски, ты можешь практиковаться со мной». И он «Ты имеешь в виду Эльзу?». Эльза, Елена, какая разница! И тут он начал смеяться. «Это приложение Elsa. Как Siri». Но не надо скачивать его. Потому что у мужа моего до сих пор как был сильный французский акцент, так и остался. Elsa не работает».
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