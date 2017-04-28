Блеск и нищета красных дорожек: Инна Чурикова, Блейк Лайвли и Дженнифер Лопес

19 апреля в Нью-Йорке стартовал международный кинофестиваль Tribeca, закрытие которого состоится 30 апреля. На фестивале состоялась премьера документального фильма «Я - Хит Леджер»
и режиссерской работы Гийома Кане «Все будет рок-н-ролл»
с Кане и Котийяр
в главных ролях. На красной дорожке фестиваля побывали Сьюзен Сарандон
, Роуз Бирн
, Сальма Хайек
и Энди МакДауэлл
(в милом образе библиотекарши).
Эмма Уотсон
привезла фильм «Сфера»
.
Ивонн Страховски
, Элизабет Мосс
и Алексис Бледел
представили первые эпизоды многосерийной экранизации антиутопии Маргарет Этвуд «Рассказ служанки»
.
Зои Дойч
, представившая фильм «Цветок»
, приобрела на красной дорожке квадратные очертания.
Марина Абрамович
поговорила в рамках фестиваля с Алехандро Гонсалесом Иньярриту
о его фильмах.
21 апреля в Нью-Йорке состоялось ежегодное чествование "влиятельных женщин" по мнению журнала Variety. В этом году этого звания удостоились актрисы Блейк Лайвли
и Джессика Честейн
.
Где-то неподалеку прошла презентация Blue Book 2017 — новой коллекции ювелирного бренда Tiffany & Co, на который явились Риз Уизерспун
и Клэр Дэйнс
.
А в Москве в этот день состоялась вечеринка YSL Beaute и открытие караокетеатра «Синематограф». Валерия Гай Германика
, не переодеваясь, посетила оба мероприятия.
В «Синематограф» также заглянули Ирина Безрукова
, беременная Теона Дольникова
(помните такую?), Андрей Гайдулян
и Алиса Гребенщикова
.
22 апреля в Москве состоялось открытие корнера Laurel в магазине модной одежды lady & gentleman CITY. На открытии побывали Ольга Кабо
, Ирина Безрукова
и Любовь Толкалина
.
24 апреля в Государственном театре наций в Москве состоялся закрытый показ пьесы «Аудиенция»
, в котором Инна Чурикова
сыграла королеву Елизавету II. До Чуриковой эту роль играла Хелен Миррен
- пьеса впервые была поставлена в Лондоне в 2013 году. Московская премьера привлекла внимание завсегдатаев светских хроник и актрисы Марии Мироновой
.
24 апреля гости кинофестиваля Tribeca побывали на торжественном гала-вечере дома моды Chanel. В объективы фотографов на красной дорожке попали Энди МакДауэлл
, Джемайма Кёрк
, Рут Уилсон
, Кристина Риччи
и многие другие.
В качестве комплиментарного жеста гости в большинстве своем появились на вечере в нарядах от Chanel. И в некоторых случаях этот выбор не был таким уж комплиментарным...
25 апреля в Нью-Йорке состоялась вечеринка журнала Time, посвященная ежегодно публикуемому рейтингу «100 самых влиятельных людей в мире». На красной дорожке в тот день блистали Блейк Лайвли
, Сара Полсон
, Марго Робби
, Виола Дэвис
и розовощекая Миа Фэрроу
, которая смахивает на вампира, сидящего на диете из христианских младенцев.
26 апреля в лондонской галерее Тейт Модерн прошла юбилейная вечеринка швейцарского бренда Omega - празднование 60-й годовщины коллекции Speedmaster. Это волнущее мероприятие посетили Джордж Клуни
, Лив Тайлер
и Джоэли Ричардсон
.
И на десерт. 27 апреля в Майами состоялась церемония вручения премии Billboard Latin Music Awards, чествующей латиноамериканских исполнителей. И угадайте, кто опять произвел фурор своим откровенным нарядом и порадовал зрителей? Конечно же, 47-летняя Дженнифер Лопес
. Нарядов от бренда Julien Macdonald, к слову, было два. Черный - для красной дорожки.
И серебристый - для получения награды и выступления на сцене.
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