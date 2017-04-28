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Блеск и нищета красных дорожек: Инна Чурикова, Блейк Лайвли и Дженнифер Лопес

28 апреля
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28 апреля 2017
19 апреля в Нью-Йорке стартовал международный кинофестиваль Tribeca, закрытие которого состоится 30 апреля. На фестивале состоялась премьера документального фильма «Я - Хит Леджер» и режиссерской работы Гийома Кане «Все будет рок-н-ролл» с Кане и Котийяр в главных ролях. На красной дорожке фестиваля побывали Сьюзен Сарандон, Роуз Бирн, Сальма Хайек и Энди МакДауэлл (в милом образе библиотекарши).

Сьюзен Сарандон

Роуз Бирн

Сальма Хайек

Энди МакДауэлл

Эмма Уотсон привезла фильм «Сфера».

Эмма Уотсон

Ивонн Страховски, Элизабет Мосс и Алексис Бледел представили первые эпизоды многосерийной экранизации антиутопии Маргарет Этвуд «Рассказ служанки».

Ивонн Страховски

Элизабет Мосс

Алексис Бледел

Зои Дойч, представившая фильм «Цветок», приобрела на красной дорожке квадратные очертания.

Зои Дойч

Марина Абрамович поговорила в рамках фестиваля с Алехандро Гонсалесом Иньярриту о его фильмах.

Алехандро Гонсалес Иньярриту и Марина Абрамович

21 апреля в Нью-Йорке состоялось ежегодное чествование "влиятельных женщин" по мнению журнала Variety. В этом году этого звания удостоились актрисы Блейк Лайвли и Джессика Честейн.

Блейк Лайвли

Джессика Честейн

Где-то неподалеку прошла презентация Blue Book 2017 — новой коллекции ювелирного бренда Tiffany & Co, на который явились Риз Уизерспун и Клэр Дэйнс.

Риз Уизерспун и Клэр Дэйнс

А в Москве в этот день состоялась вечеринка YSL Beaute и открытие караокетеатра «Синематограф». Валерия Гай Германика, не переодеваясь, посетила оба мероприятия.

Валерия Гай Германика

В «Синематограф» также заглянули Ирина Безрукова, беременная Теона Дольникова (помните такую?), Андрей Гайдулян и Алиса Гребенщикова.

Ирина Безрукова

Теона Дольникова

Андрей Гайдулян

Алиса Гребенщикова

22 апреля в Москве состоялось открытие корнера Laurel в магазине модной одежды lady & gentleman CITY. На открытии побывали Ольга Кабо, Ирина Безрукова и Любовь Толкалина.

Ольга Кабо

Ирина Безрукова

Любовь Толкалина

24 апреля в Государственном театре наций в Москве состоялся закрытый показ пьесы «Аудиенция», в котором Инна Чурикова сыграла королеву Елизавету II. До Чуриковой эту роль играла Хелен Миррен - пьеса впервые была поставлена в Лондоне в 2013 году. Московская премьера привлекла внимание завсегдатаев светских хроник и актрисы Марии Мироновой.

Инна Чурикова

Блеск и нищета красных дорожек: Инна Чурикова, Блейк Лайвли и Дженнифер Лопес

Мария Миронова

24 апреля гости кинофестиваля Tribeca побывали на торжественном гала-вечере дома моды Chanel. В объективы фотографов на красной дорожке попали Энди МакДауэлл, Джемайма Кёрк, Рут Уилсон, Кристина Риччи и многие другие.

Энди МакДауэлл

Джемайма Кёрк

Рут Уилсон

Кристина Риччи

В качестве комплиментарного жеста гости в большинстве своем появились на вечере в нарядах от Chanel. И в некоторых случаях этот выбор не был таким уж комплиментарным...

Дианна Агрон

25 апреля в Нью-Йорке состоялась вечеринка журнала Time, посвященная ежегодно публикуемому рейтингу «100 самых влиятельных людей в мире». На красной дорожке в тот день блистали Блейк Лайвли, Сара Полсон, Марго Робби, Виола Дэвис и розовощекая Миа Фэрроу, которая смахивает на вампира, сидящего на диете из христианских младенцев.

Блейк Лайвли

Блейк Лайвли

Сара Полсон

Сара Полсон

Марго Робби

Виола Дэвис

Миа Фэрроу

26 апреля в лондонской галерее Тейт Модерн прошла юбилейная вечеринка швейцарского бренда Omega - празднование 60-й годовщины коллекции Speedmaster. Это волнущее мероприятие посетили Джордж Клуни, Лив Тайлер и Джоэли Ричардсон.

Лив Тайлер

Джоэли Ричардсон

И на десерт. 27 апреля в Майами состоялась церемония вручения премии Billboard Latin Music Awards, чествующей латиноамериканских исполнителей. И угадайте, кто опять произвел фурор своим откровенным нарядом и порадовал зрителей? Конечно же, 47-летняя Дженнифер Лопес. Нарядов от бренда Julien Macdonald, к слову, было два. Черный - для красной дорожки.

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес

И серебристый - для получения награды и выступления на сцене.

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес
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