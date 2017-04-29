Иван Ургант обидел жителей Липецкой области

В среду 26 апреля в шоу «Вечерний Ургант» Иван Ургант, как обычно, прокомментировал новости в свойственной ему шутливой манере. Шутка про смерть самого большого кролика в мире (Гудков подыграл, спросив, не о Славе ли Зайцеве речь?) никого особенно не задела. А вот не самая жестокая шутка про аварию на складе компании PepsiСo, которая произошла в городе Лебедянь Липецкой области, обидела не только администрацию города, но и жителей.
«Несколько тонн сока, разлившегося во вторник в результате обрушения кровли склада экспериментального консервного завода «Лебедянский», стекают по улицам города Лебедянь в реку Дон» - сообщает прокуратура Липецкой области. И следующая новость: Липецкая область с сегодняшнего дня переименована в Липкую область. Сейчас готовится переиздание романа Михаила Шолохова с названием «Сладкий Дон». Свершилось пророчество Юрия Антонова: пройдусь по Абрикосовой, сверну на Виноградную, а на Томатной улице я постою в пюре...Я обращаюсь к местной администрации: это не авария, друзья, не думайте, что это авария. Это удача. Не убирайте улицы! Дождитесь теплой погоды: сок начнет бродить. Падайте в лужи — вот вам и День города!»
Замглавы администрации Лебедянского района Валерий Головань эмоционально отреагировал на высказывание телеведущего.
«Даже если Иван Ургант бесплатно приедет выступать в Лебедянь, мы его теперь не пустим. Что мы, свиньи? Это же не первое апреля! Здесь беда, люди едва не погибли, двух человек в течение нескольких часов снимали с 40-метровой высоты. Я Урганта не уважаю, а его слова считаю обидными и глупыми».
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