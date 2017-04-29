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Гвинет Пэлтроу запускает новый глянцевый журнал

29 апреля
2017 год
2017
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Лайфстайл >>
29 апреля 2017
Гвинет Пэлтроу совместно с главным редактором американского Vogue Анной Винтур готовят запуск нового глянца Goop. Впрочем, это был вопрос времени. Сайт Goop - успешный бизнес-проект Гвинет Пэлтроу, посредством которого актриса вещает о красоте и здоровье и впаривает читателям бесполезные дорогостоящие приспособления. С сентября одноименный лайфстайл-журнал будет выходить в издательском доме Conde Nast. Издание будет не периодическим, а коллекционным.

Анна Винтур и Гвинет Пэлтроу

«Я знаю Гвинет уже очень давно, у нее прекрасное чувство вкуса и свое особое видение. Проект Goop — потрясающий. Уверена, что Гвинет сможет привнести что-то новое в компанию и станет равноправным членом команды» - прокомментировала сотрудничество Анна Винтур.
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Гвинет Пэлтроу запускает новый глянцевый журнал фотографии
Гвинет Пэлтроу запускает новый глянцевый журнал фотографии
Гвинет Пэлтроу запускает новый глянцевый журнал фотографии
Гвинет Пэлтроу запускает новый глянцевый журнал фотографии
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