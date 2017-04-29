Гвинет Пэлтроу запускает новый глянцевый журнал

Гвинет Пэлтроу
совместно с главным редактором американского Vogue Анной Винтур готовят запуск нового глянца Goop. Впрочем, это был вопрос времени. Сайт Goop
- успешный бизнес-проект Гвинет Пэлтроу, посредством которого актриса вещает о красоте и здоровье
и впаривает читателям бесполезные дорогостоящие приспособления
. С сентября одноименный лайфстайл-журнал будет выходить в издательском доме Conde Nast. Издание будет не периодическим, а коллекционным.
«Я знаю Гвинет уже очень давно, у нее прекрасное чувство вкуса и свое особое видение. Проект Goop — потрясающий. Уверена, что Гвинет сможет привнести что-то новое в компанию и станет равноправным членом команды»
- прокомментировала сотрудничество Анна Винтур.
обсуждение >>