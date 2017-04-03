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Руперт Сандерс назвал интрижку с Кристен Стюарт «минутным помешательством»

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3 апреля 2017
Прошло почти пять лет с тех пор, как снимки, на которых режиссер Руперт Сандерс обнимается с Кристен Стюарт, попали на страницы таблоидов. Сандерс тогда был женат на модели Либерти Росс, а Стюарт, снимавшаяся у него в фильме «Белоснежка и охотник», все еще встречалась с Робертом Паттинсоном.

После того, как адюльтер всплыл, режиссер публично покаялся и попросил прощения у своей жены, с которой он был в браке 11 лет, и у детей: «Я люблю их всем сердцем. Я молюсь о том, чтобы мы смогли пройти через это вместе».

Руперт Сандерс назвал интрижку с Кристен Стюарт «минутным помешательством»

Соответствующим образом Стюарт извинилась перед Паттинсоном, с которым встречалась три года. «Я глубоко сожалею, что причинила боль всем тем, кто мне близок, и тем, кого это коснулось. Эта минутная неосторожность поставила под угрозу самое главное в моей жизни, отношения с человеком, которого я люблю и уважаю больше всех, Роба. Я люблю его. Мне очень жаль».

На прошлой неделе в рамках промо-тура фильма «Призрак в доспехах» Руперт Сандерс раздавал интервью. На вопрос, какой урок он извлек из истории с интрижкой, режиссер ответил: «Вы никогда не знаете, что случится в вашей жизни. Буквально за каждым углом вас подстерегает что-то неожиданное, такова жизнь. Вам надо только стряхнуть с себя всё и продолжать двигаться вперед. Каждый совершает ошибки. Я не застрахован от них в будущем, и вряд ли моя жизнь была бы интересной, если бы я не совершал их. Уберите всех, кто когда-либо попадал под действие момента - и некому будет заниматься искусством».

Руперт Сандерс назвал интрижку с Кристен Стюарт «минутным помешательством»

В прошлом году Кристен назвала историю с Сандерсом «скандалом» и откровенно рассказала о том, как общественность отвернулась от нее.
«Женщины так любят осуждать друг друга. Это что-то врожденное, инстинктивное, абсолютно долбанутое явление, звероподобное» - сказала Стюарт в интервью Variety. «Это раздражало. Как можно ненавидеть кого-то, с кем ты даже не знаком?».
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Кристен Стюарт рассказала об отношениях с Робертом Паттинсоном
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Белоснежка и охотникПризрак в доспехах

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Руперт Сандерс назвал интрижку с Кристен Стюарт «минутным помешательством» фотографии
Руперт Сандерс назвал интрижку с Кристен Стюарт «минутным помешательством» фотографии
Руперт Сандерс назвал интрижку с Кристен Стюарт «минутным помешательством» фотографии
Руперт Сандерс назвал интрижку с Кристен Стюарт «минутным помешательством» фотографии
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