Сестра Меган Маркл пишет книгу «Дневник сестры принцессы-выскочки»

Актриса Меган Маркл
, известная некоторым по роли в сериале «Форс-мажоры»
и почти всем благодаря своему роману с принцем Гарри
, еще даже не переехала в королевскую резиденцию, а родственники уже пытаются нажиться за ее счет.
Например, её единокровная 52-летняя сестра Саманта Грант. В прошлом Саманта была актрисой и моделью, сейчас она передвигается на инвалидном кресле и страдает рассеянным склерозом.
С появления первой новости о том, что Маркл встречается с членом королевской семьи, Саманта принялась вытаскивать одного за другим скелетов из шкафа. И чем чаще появлялось имя Маркл в прессе (и чем дольше длились ее отношения с принцем Гарри, рискуя окрепнуть до переезда и свадьбы), тем больше росла обида Саманты Грант.
Она заявила, что Меган бросила её в 2008, как только стало известно о диагнозе. Что Меган карьеристка, каких свет не видывал. Что в детстве она смотрела по телевизору программы, в которых рассказывалось о Королевской семье, и у нее «пунктик на рыжих». По словам Саманты, Маркл всегда хотела стать принцессой и всегда была эгоистичной и самовлюбленной.
Теперь Грант собралась написать целую книгу, в которой расскажет «всю правду» о том, каково ей было расти с будущей подружкой принца Гарри. Учитывая, что у них с Меган разница в возрасте 17 лет, даже интересно, каких таких ужасов успела натерпеться Грант от малолетней сестры.
Рабочее название книги - «Дневник сестры принцессы-выскочки». По заверениям Грант, которые она публикует в своем Твиттере, «Королевская семья была бы потрясена, узнай они, как она
(Меган - прим. ред.) поступила со своей собственной семьей. Правда погубит ее отношения с принцем Гарри, он не захочет встречаться с ней, потому что ее репутация будет разрушена».
Самое интересное, что родная мать Грант призывает не слушать клевету дочери. «Саманта уже много лет травит Меган. Все, что она говорит - вранье».
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