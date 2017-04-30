«Смотри не обострись!»: 5 неудачных шуток Ивана Урганта

«Мазохист!!!, Красная комната!!!, Удобный диван.,…что ещё обо мне можно сказать… Господин Ургант… СПАСИБО ВАМ, уважаемый ведущий, ВЫ ПОТРЯСАЮЩЙИ ЧЕЛОВЕК! Я ВАМИ ВОСХИЩАЮСЬ!!!

Интересно — Как вы, господин, ВСЕВЕДУЩИЙ ВСЕХ КОРПОРАТИВОВ МИРА СО ВСЕМИ ОЛИГАРХАМИ, Господин Ургант потом пошутите о Зорге… НУ ВИДИМО …

… Вы опять не пригласите меня на „Вечерний Ургант“.,

…чтобы Всем было понятно — …Вы меня никогда НЕ ПРИГЛАШАЛИ., причина не известна, видимо мой голос не помешается в „ведро рок звёзд“, я мало что сделал на своём пути либо я бездарность…

… да., были мои фотографии.,

были упоминания моей фамилии и Тд.,

Но в ситуации не очень ЧЕСТНОЙ И ПРАВДИВОЙ., моя фамилия была Вами представлена — как фамилия нарицательная!

А ЭТО МОИ РОДИТЕЛИ, и мои родственники., ПРОСТИТЕ!

Вы наверное отстаиваете СВОЮ СЕМЬЮ господин Ведущий?! Ну так и я попытаюсь ВСТАТЬ ЗА МОЮ СЕМЬЮ!!!

Мой ОТЕЦ был не самым не значительным человеком в этой стране., и СЕЙЧАС я борюсь за ФАМИЛИЮ И ИМЯ СВОЕГО ОТЦА ., —

— ЮРИЯ ЛЬВОВИЧА ДОМОГАРОВА!!! (ПРОШУ ЗАПОМНИТЬ!!!)

Так вот, чтобы Вы знали, господин Ведущий, Мой отец, и фамилия МОЕГО ОТЦА (она является и моей ФАМИЛИЕЙ) в рядах Героев Великой Отечественной ., (не буду к Вашему стыду перечислять все награды и звания ОТЦА).,

И какое то время после войны мой отец стал Директором Москонцерта, позже Росконцерта, потом от Министра Культуры СССР, был приказ возглавить СОЮЗАТРАКЦИОН И ОТЕЦ ЭТО СДЕЛАЛ.,

Когда я поступал в Театральное Училище — отец был стар…, так, что я добился всего сам и без „мохнатой руки“… Как это „предполагается“…

Я прошёл весь этот путь -ОДИН БЕЗ РУКИ., —

А Вы меня так унижаете, господин Ургант…)))))

Ну что же — я и это перетерплю…» — написал актер.

Далее он продолжил размышлять на тему того, что всего добился сам, несмотря на обратные утверждения.

«…все люди которые посетили спектакли с 1985 года… никто до 2016 года не прекращает ходить в Театр. Вы, господин Ургант можете сообщить, что Домогарова не поддерживал ни один человек, кроме ЗНАВШИХ ЕГО В ЖИЗНИ! ВСЕ ЧТО ОН СДЕЛАЛ- он сделал сам, ОСТАВШИСЬ ОДИН, без отца и матери!

А теперь постебитесь вместе с АРТИСТАМИ Светлаковым, и Галустяном (хоть я не имею ничего против ТАЛАНТЛИВЫХ ЛЮДЕЙ) над убогими отдавшими СВОЕЙ ПРОФЕССИИ больше ПОЛОВИНЫ СВОЕЙ ЖИЗНИ!!! Ps

Редко пускаю себя на такие эссе., но видимо ДОСТАЛ ЭТО ПРЕНЕБРЕЖИТЕЛЬНЫЙ ТОН И ХАМСТВО!

Извините, если кого-то оскорбил или обидел, естественно кроме имён и фамилий — которые были указаны. Домогаров».

