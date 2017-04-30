«Смотри не обострись!»: 5 неудачных шуток Ивана Урганта

Вероятно, в одном из ближайших выпусков «Вечернего Урганта» Иван выкроит минуту-другую эфирного времени, чтобы принести Липецкой области официальные извинения за свою шутку. За пять лет существования программы «Вечерний Ургант» такие извинения стали традицией (удивительно, что не специальной рубрикой). Иван перед кем только не извинялся: и перед российскими женщинами, и перед кубанскими коммунистами. Кино-театр.ру решил припомнить Ивану самые его огнеопасные шутки, которые повлекли за собой скандалы и вынудили ведущего соблюсти приличия и сделать вид, что ему стыдно.
Пожалуй, самый известный эпизод из юмористической карьеры Урганта - это шутка в прямом эфире передачи «Смак», ведущим которой Иван стал в 2006 году. «Я порубил зелень, как красный комиссар жителей украинской деревни» - сострил Иван в выпуске, гостем которой стал Александр Адабашьян. Дело было в далеком 2013 году, еще до Олимпиады и Майдана - то есть до того, как испортились отношения двух соседних государств, и обмен дурными шутками и высказываниями в адрес друг друга между жителями России и Украины превратился в норму. Но как сейчас, так и тогда многие российские телепередачи транслировались на украинском телевидении. Поэтому шутка Урганта быстро долетела до ушей украинского народа. Председатель комитета по вопросам свободы слова и информации Николай Томенко направил письмо министру иностранных дел Украины с требованием отреагировать на очередной случай антиукраинских высказываний в российских СМИ.
Сначала Ургант «извинился» в своем Твиттере:
«Я прошу прощения у всех жителей Украины, которых задел мой неуместный комментарий в последнем выпуске программы «Смак» («Вкус» - укр.). В качестве самонаказания обязуюсь готовить в этой передаче только борщ, вареники, галушки по 2018-й год включительно. А всех родившихся у меня с этого момента детей, вне зависимости от пола, называть Богдан. Ваш Иван "Подчеревок" Ургант».
Но уже через пару дней Иван принес официальные извинения в эфире «Вечернего Урганта». «Во-первых, я хочу извиниться, попросить прощения у всех жителей Украины и у всех, кого задело мое высказывание неосторожное в телевизионной передаче «Смак». Поверьте, я действительно никого не хотел этим обидеть, я просто сказал глупость, не подумав».
В 2016 году Иван Ургант приносил извинения краснодарскому отделению партии «Коммунисты России» за шутки о памятнике Ленина. Ранее в одном из выпусков «Вечернего Урганта» ведущий комментировал региональные новости, среди которых была новость про отреставрированный памятник Ленину в Краснодарском крае.
Шутки про уродливый памятник пробудили от многолетнего сна кубанских коммунистов, которые пришли в состояние оскорбленного беспокойства и решили устроить Урганту бойкот. «Мы обратились в адрес генерального прокурора РФ с требованием о немедленном возбуждении уголовного дела по факту разжигания социальной розни, а также в адрес генерального директора ОАО «Первый канал» с требованием немедленного отстранения от телевизионного эфира Урганта и Хрусталева до окончания разбирательства» - заявили члены партии.
Чтобы уж наверняка деморализовать ведущего, члены партии обратились к народной артистке РСФСР Нине Ургант (которая приходится Ивану бабушкой) с требованием объявить внуку бойкот до тех пор, пока он не принесет извинения Владимиру Ленину и краснодарцам.
Ургант извинения принес, и они еще смешнее, чем шутки про памятник. «Друзья, вчера было Прощёное воскресенье, один из трех самых почитаемых членами партии «Коммунисты России» праздников… И мы с Митей хотим попросить прощения у партии «Коммунисты России». Уважаемая партия «Коммунисты России»! Простите нас, ради Бога!»
Пожалуй, самые искренние и трогательные извинения Ургант принес певцу Николаю Баскову. Накануне в разговоре с Николаем Цискаридзе Ургант пошутил над уровнем гениальности Золотой Чаши Золотого Голоса России, после чего Басков потребовал, чтобы ведущий в самое ближайшее время принес извинения в прямом эфире.
В сентябре 2014 года Иван Ургант обидел женское население России. Да еще и втянул в эту историю Пирса Броснана, который стал гостем «Вечернего Урганта». Иван предложил Пирсу посоревноваться в бросках оливок в женское декольте. Некоторым зрителями обоих полов эта выходка показалась сексистской и унизительной. В качестве извинения Иван предложил работницам телецентра «Останкино» покидать ему оливок в штаны. Шутка, честно говоря, так себе.
В 2013 году Ургант выбрал мишенью для своих шуток Анну Седокову, зачитав под успокаивающую восточную мелодию посты из ее Твиттера, в котором певица делилась с подписчиками философскими наблюдениями.
Спустя некоторое время Седокова взяла реванш, заменив ведущего в студии «Вечернего Урганта» и извинившись перед самой собой от его лица. Шутки шутками, но у несуществующей рубрики «Извинения от Ивана Урганта» в действительности есть огромный потенциал.
Ролик вышел в феврале 2015, а Домогаров отреагировал на него с небольшим опозданием, в сентябре 2016, разразившись в фейсбуке прореженной регалиями и сдобренной многоточиями и прописными буквами проповедью, которую актер позже все-таки удалил. Но интернет все помнит.
[Пост Домогарова. Орфография и пунктуация автора сохранены. >>]«Мазохист!!!, Красная комната!!!, Удобный диван.,…что ещё обо мне можно сказать… Господин Ургант… СПАСИБО ВАМ, уважаемый ведущий, ВЫ ПОТРЯСАЮЩЙИ ЧЕЛОВЕК! Я ВАМИ ВОСХИЩАЮСЬ!!!
Интересно — Как вы, господин, ВСЕВЕДУЩИЙ ВСЕХ КОРПОРАТИВОВ МИРА СО ВСЕМИ ОЛИГАРХАМИ, Господин Ургант потом пошутите о Зорге… НУ ВИДИМО …
… Вы опять не пригласите меня на „Вечерний Ургант“.,
…чтобы Всем было понятно — …Вы меня никогда НЕ ПРИГЛАШАЛИ., причина не известна, видимо мой голос не помешается в „ведро рок звёзд“, я мало что сделал на своём пути либо я бездарность…
… да., были мои фотографии.,
были упоминания моей фамилии и Тд.,
Но в ситуации не очень ЧЕСТНОЙ И ПРАВДИВОЙ., моя фамилия была Вами представлена — как фамилия нарицательная!
А ЭТО МОИ РОДИТЕЛИ, и мои родственники., ПРОСТИТЕ!
Вы наверное отстаиваете СВОЮ СЕМЬЮ господин Ведущий?! Ну так и я попытаюсь ВСТАТЬ ЗА МОЮ СЕМЬЮ!!!
Мой ОТЕЦ был не самым не значительным человеком в этой стране., и СЕЙЧАС я борюсь за ФАМИЛИЮ И ИМЯ СВОЕГО ОТЦА ., —
— ЮРИЯ ЛЬВОВИЧА ДОМОГАРОВА!!! (ПРОШУ ЗАПОМНИТЬ!!!)
Так вот, чтобы Вы знали, господин Ведущий, Мой отец, и фамилия МОЕГО ОТЦА (она является и моей ФАМИЛИЕЙ) в рядах Героев Великой Отечественной ., (не буду к Вашему стыду перечислять все награды и звания ОТЦА).,
И какое то время после войны мой отец стал Директором Москонцерта, позже Росконцерта, потом от Министра Культуры СССР, был приказ возглавить СОЮЗАТРАКЦИОН И ОТЕЦ ЭТО СДЕЛАЛ.,
Когда я поступал в Театральное Училище — отец был стар…, так, что я добился всего сам и без „мохнатой руки“… Как это „предполагается“…
Я прошёл весь этот путь -ОДИН БЕЗ РУКИ., —
А Вы меня так унижаете, господин Ургант…)))))
Ну что же — я и это перетерплю…» — написал актер.
Далее он продолжил размышлять на тему того, что всего добился сам, несмотря на обратные утверждения.
«…все люди которые посетили спектакли с 1985 года… никто до 2016 года не прекращает ходить в Театр. Вы, господин Ургант можете сообщить, что Домогарова не поддерживал ни один человек, кроме ЗНАВШИХ ЕГО В ЖИЗНИ! ВСЕ ЧТО ОН СДЕЛАЛ- он сделал сам, ОСТАВШИСЬ ОДИН, без отца и матери!
А теперь постебитесь вместе с АРТИСТАМИ Светлаковым, и Галустяном (хоть я не имею ничего против ТАЛАНТЛИВЫХ ЛЮДЕЙ) над убогими отдавшими СВОЕЙ ПРОФЕССИИ больше ПОЛОВИНЫ СВОЕЙ ЖИЗНИ!!! Ps
Редко пускаю себя на такие эссе., но видимо ДОСТАЛ ЭТО ПРЕНЕБРЕЖИТЕЛЬНЫЙ ТОН И ХАМСТВО!
Извините, если кого-то оскорбил или обидел, естественно кроме имён и фамилий — которые были указаны. Домогаров».
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